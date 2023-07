ANTSIRANANA – L’Enset fête ses 40 ans

L’École Normale Supérieure pour l’Enseignement Technique d’Antsiranana a décidé de fêter cette année son quarantième anniversaire. Une célébration à plusieurs activités qui se fera du 10 au 15 juillet.

Quarante ans se sont écoulés depuis sa création et la célébration se fera à travers plusieurs activités, qui se dérouleront à l’Université Nord d’Antsiranana pour marquer cet évènement si important pour l’école et pour les étudiants. Sa vocation première est de former des enseignants destinés aux écoles de formation des cadres ingénieurs et formateurs de hauts niveaux, aux lycées techniques et auxcollèges. Précédée par la rencontre des chefs des mentions avec la presse locale, ayant pour objectif de présenter l’école et son cursus historique, l’ouverture officielle de cette célébration a débuté hier par le nettoyage et l’embellissement de l’établissement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’événement sera également couronné par des festivités autour de table ronde, porte ouverte, carnaval, rencontres et échanges avec les partenaires, les lycéens, le public ainsi que la sortie de promotion des étudiants regroupés sous la bannière de « Mahita ». Et beaucoup d’autres activités.

Premère pierre

La fête sera clôturée, samedi prochain, par un repas convivial entre les étudiants et les enseignants. Et cerise sur le gâteau, la première journée a été marquée par la pose de la première pierre d’un bâtiment en étage ou R+2 de 55 mètres sur 33 mètres, contenant une grande salle et dix-huit autres abritant des salles de classe, du labo , du local technique, de salle informatique… Tout cela pour rendre hommage au directeur-fondateur de l’école Jean Radofilao , notamment un français, devenu malgache à la tête de l’Enset. C’est lui qui a développé la naissance de l’école. Historiquement, il était également le premier directeur de l’école polytechnique. Selon le directeur de l’école, il existe actuellement mille quatre cents étudiants inscrits au sein de l’établissement, mais les infrastructures existantes sont toutes vétustes causant des perturbations au niveau de l’organisation, et c’est l’objectif de cette construction. Les travaux, d’une valeur de 600 millions d’ariary , vont commencer avec les fonds propres de l’établissement. Cela prouve sa maturité et concrétise sa vision. Cependant, des sollicitations de demande de financement sont déjà envoyées aux différents partenaires. Les travaux se feront par étapes, le rez-de chaussée sera construit en premier et il sera terminé en 2024. Pour les réaliser, l’Enset a opté sur le système chantier école permettant de former les étudiants de la mention génie civil, encadrés en même temps par des professionnels à l’exécution des travaux afin qu’ils puissent acquérir les compétences sur le marché du travail et sur les lieux d’enseignement.

Historique

En cette année 2023, l’« année anniversaire » de 40 ans, l’Enset est à la croisée des chemins entre une histoire riche et un nouveau monde en transition. À l’heure où on parle d’une nouvelle ère, elle s’engage résolument dans les Objectifs de Développement Durable, privilégiant la transmission de savoirs, l’innovation avec la volonté, dans un monde de plus en plus complexe et incertain, de donner du sens à la vie aux jeunes étudiants résolument tournés vers l’avenir. Selon les explications du Professeur André Totohasina ancien directeur de l’établissement, l’Enset est la dernière à être née en 1983 avec les trois autres écoles normales, installées respectivement à Toliara, Fianarantsoa et Antananarivo au début des années1980. La faculté d’origine était PETM ou Professorat d’enseignement technique en mathématiques. À cette époque, les mathématiques pures étaient encore enseignées à l’école. Mais l’électrotechnique s’est peu à peu développée après 1983. Le génie mécanique est aussi né, avant l’an 2000. Puis,l’ établissement n’a cessé de croître au fil des années, tant en termes des populations estudiantines que de filières proposées pour aujourd’hui servir pleinement son territoire par la formation et l’insertion sociale et professionnelle de sa jeunesse mais aussi par une recherche scientifique d’excellence ainsi qu’un rayonnement régional et international de plus en plus important. À la fin de l’année 2000, la mécanique automobile est née de l’Enset grâce aux enseignats de l’époque.