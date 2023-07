AFFAIRE JOSLINA TSABOTO – Les natifs du Grand Sud-Est en demandent plus

Même après la mise en liberté provisoire de la Directrice générale par intérim de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) Joslina Tsaboto, les natifs du Grand Sud-Est de Madagascar reviennent à la charge. Ils contestent plusieurs choses concernant la dame. Il y a tout d’abord l’Interdiction de sortie du territoire (IST), publiée trois semaines avant son arrestation qui n’a pas encore été annulée, l’interdiction d’entrer en contact avec le personnel de la CNaPS, l’interdiction de pénétrer dans les bureaux de la caisse de prévoyance sociale à travers l’Île, le retrait de tous ces droits en tant que premier responsable de la société et enfin la création de dossiers liés à un marché antérieur qui n’a rien à voir avec elle. Pourtant, les natifs du Grand Sud-Est déclarent qu’elle n’est pas encore inculpée, mais qu’elle est seulement sous contrôle judiciaire. Pour eux, le principe de la présomption d’innocence n’est pas du tout respecté et ils demandent l’arrêt immédiat de toutes poursuites à l’encontre de Joslina Tsaboto et son retour dans les plus brefs délais à son poste. Les points cités durant la déclaration faite, hier, à Tsimbazaza, sont cependant de mesurs classiques prises dans le cadre d’une enquête et d’une instruction judiciaire. Pour rappel, la dame Joslina Tsaboto a été placée en détention préventive, le 23 juin, pour détournement de deniers publics, de favoritisme et d’abus de fonction. Mais le 5 juillet, en fin de soirée, elle est remise en liberté et est sous contrôle judiciaire jusqu’au jour de son procès. D’après l’opinion public, la justice a craqué face aux pressions de divers entités non étatiques sur l’affaire comme les originaires de la province de Fianarantsoa (FIZAFAFI) et les natifs du Grand sud Est. À l’heure actuelle, il est difficile de prévoir l’épilogue de cette affaire.