Maison Celinni : la nouvelle bijouterie 2.0 à Paris

Celinni, le célèbre diamantaire de la place de Paris propose maintenant à sa clientèle une expérience uniquement d’achat de diamants certifiés naturels en visualisation immédiate. Qui n’a jamais rêvé d’acheter une pierre en direct des bourses avec un tarif professionnel ? On vous explique tout.

La Maison Celinni, diamantaire depuis 6 générations

C’est à Paris que David SUSSMAN président et fondateur de la marque a posé ses valises il y a une vingtaine d’année pour y établir la maison de joaillerie la plus en vue du moment pour proposer ses services d’achat et vente de diamants.

Après une formation à Anvers, Ramat Gan et Bombay, le diamantaire n’avait qu’un but : démocratiser le luxe et le rendre accessible.

‘ J’ai appris le métier avec mon grand-père qui lui aussi avait appris avec le sien ‘ nous raconte David qui a fait ses premières armes professionnelles en B to B en vendant directement aux bijoutiers de la place.

Celui-ci est devient en 2003, le plus jeune diamantaire membre de la bourse du diamant brut d’Anvers, la fameuse Antwerpsche Diamantkring. Cette agrégation lui permettra de créer la marque Celinni et de proposer des diamants naturels à des prix imbattables.

Pourquoi parle-t-on de bijouterie 2.0 ?

Lorsque les clients désirent acquérir une pierre, il est important d’avoir du choix ; c’est pourquoi lors de votre visite de la bijouterie parisienne Celinni, il est possible de choisir parmi plus de 100000 diamants certifiés par le fameux laboratoire GIA situé aux états unis. Chaque pierre possède sa photo prise au microscope et sa vidéo vous permettant de choisir un diamant unique à un prix direct sans intermédiaire.

Le concept : vous êtes confortablement installé dans la Bijouterie Celinni située en plein centre de la capitale française et accédez en direct au stocks mondiaux de gemmes certifiées. Chacun des diamants possède un numéro de certificat unique gravé sur une des facettes pour garantir une totale transparence et sécurité pour identification.

Comment prendre rendez-vous à Paris ?

La Maison Celinni possède une bijouterie à Paris à la rue Buffault dans le 9ème arrondissement. Pour prendre rendez-vous rien de plus simple :

Connectez-vous au site www.celinni.com puis cliquez sur l’onglet de la prise de rendez-vous qui vous proposera une date et un emplacement géographique à choisir parmi leurs 9 bijouteries : Paris, Nice, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Lausanne, Casablanca ou en encore Marrakech.

Fabrication de bijoux sur-mesure

Acheter un damant c’est bien toujours est il que pour le porter il faut fabriquer un bijou pour mettre en valeur ladite pierre. ‘Tout est prévu’ nous confie David SUSSMAN car la bijouterie est équipée d’un atelier dernière génération pour réaliser des bijoux en Or ou en Platine.

Phénomène rare à Paris que de pouvoir jouir de la plus rapide et plus précise machine d’impression 3D pour la réalisation du sur-mesure.

Où puis-je trouver la bijouterie à Paris ?

La Maison Celinni est située au 9, rue Buffault – 75009 Paris. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en les appelant au 01.42.80.27.36 pour éviter d’attendre et être reçus de manière immédiate.

Une équipe de diamantaires diplômés et chaleureux vous proposeront une expérience immersive dans le monde du bijou et du diamant.

Quelles sont les valeurs de la Maison ?

Responsabilité et transparence nous confie le Président. Les diamants importés respectent les conditions imposées par l’ONU en matière de sécurité et de Kimberlite et les tarifs sont affichés. La politique du prix bas fait partie de l’ADN de notre société.

Les clients sont prévenus au fur et à mesure des étapes de fabrication de leur bijou qui est d’ailleurs garantie à vie. La personnalisation de chaque bague est possible avec le service de gravure offert.