Respect des dispositions sanitaires – L’État durcit le ton

La période d’exception est prolongée pour les quinze prochains jours. Le Premier ministre annonce que les autorités seront intransigeantes sur le respect des gestes barrières.

«Le virus est toujours là». C’est avec ces mots que Christian Ntsay, Premier ministre, a débuté son intervention sur le plateau de la Télévision nationale (TVM), hier. Des mots pour dire que bien que la situation sanitaire s’améliore nettement, il ne faut pas baisser la garde.

Le fait que le taux de contamination au coronavirus est sur la pente descendante a été mis en exergue d’entrée par le chef du gouvernement. Il y a une baisse de 26% par rapport à il y a quinze jours, souligne-t-il. Maintenir cette tendance est, visiblement, le but des autorités étatiques. Aussi, l’état d’urgence sanitaire a-t-il été renouvelé. Christian Ntsay annonce, notamment, que l’intransigeance sera, à nouveau, de mise sur le respect des gestes barrières, surtout le port du masque.

Ceux qui sont récalcitrants au port de cache-bouche devront se préparer pour les travaux d’intérêt général. Le Premier ministre rappelle que le respect des gestes barrières est la meilleure arme pour vaincre la maladie. Le locataire de Maha­zoarivo a, néanmoins, touché mot sur la riposte au niveau médical en indiquant que Mada­gascar devrait avoir cent-soixante-cinq mille doses du vaccin américain Janssen, en août. Ceci, en plus d’un nouveau lot de Covishield pour ceux qui sont en attente d’une deuxième dose.

Dispositions spécifiques

La prolongation de l’état d’urgence sanitaire s’accompagne de quelques dispositions spécifiques pour six districts dans lesquels des cas de contamination à la Covid-19 sont toujours enregistrés. Dans la capitale, dans les districts d’Antana­narivo Atsimondrano et Avaradrano, à Ambohidra­trimo, dans le district de Fianarantsoa I et Antsirabe I, la réunion de plus de quatre cents personnes est interdite.

Les discothèques sont toujours fermées dans ces six districts. Si les spectacles en plein air sont autorisés dans le reste du pays, ils sont toujours interdits dans les six localités susmentionnées. Le couvre-feu de minuit à 4 heures y est toujours appliqué.

Le Premier ministre a, par ailleurs, spécifié que le «Famadihana», est toujours interdit pour cette saison. Christian Ntsay affirme, du reste, le maintien de la fermeture des frontières. Une décision prise durant le Conseil des ministres de mercredi.

Le locataire de Mahazoa­rivo rappelle que la décision de maintenir la fermeture des frontières est motivée par le souci de se protéger du variant Delta. Cette variante du coronavirus qui est, probablement, la plus virulente, est, en effet, aux portes de Madagascar. Ses plus proches voisins en Afrique e t dans l’océan Indien subissent tous l’invasion du variant qui vient de l’Inde.

Le chef du gouvernement reconnaît, toutefois, que le secteur du tourisme est en train de payer un lourd tribut à cause de cette crise sanitaire. Outre les tolérances sur les échéances fiscales et les aides sociales que l’État prévoit pour les acteurs du tourisme, les autorités veulent encourager le tourisme national pour requinquer ce secteur-clé qui, à cause de la pandémie, est à l’agonie.