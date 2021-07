Rallye Vakinankaratra – Mathieu change de copilote

La liste des équipages engagés pour le Rallye Vakinankaratra a été publiée samedi, par la FSAM. Parmi les trente-et-un inscrits, on remarque le changement de copilote de Mathieu Andrianjafy.

Change­ment important pour Mathieu Andrianjafy. L’ancien double champion de Madagascar aura un nouveau copilote à partir du Rallye Vakinan­karatra, prévu en fin de semaine à Antsirabe. Il s’agit d’Andrianina Ravoajanahary.

Dans le milieu du sport automobile, il est surtout connu sous le sobriquet de Petit. « Suite à la ‘contre-performance’ de l’équipage Mathieu – MD lors du dernier Rallye Asacm Eau Vive, le copilote a décidé de tirer sa révérence. Désormais, ce sera Andrianina Niloniaina qui sera à mes côtés pour le prochain rallye. Bien­venue à lui et espérons que le résultat soit plus fructueux ! », a publié ZZM auparavant.

La confirmation officielle est venue ce samedi, quand la fédération a publié la liste des équipages engagés pour le Rallye Vakinankaratra. Trente-et-un au total. Et parmi eux figure bel et bien le duo Mathieu-Petit, qui roulera sur l’ancienne Subaru Impreza d’un certain Andrea Galuppi.

De retour chez Subaru, la marque avec laquelle il avait glané son premier titre, Mathieu a terminé à la quatrième place pour sa première apparition. C’était en juin, à l’issue du Rallye Asacm Eau Vive.

Mature

Tous ceux qui ont suivi cette course à Andrano­velona, s’accordent à dire qu’il roule de manière plus mature et plus réfléchie. Et ce, tout en assurant le spectacle comme à son habitude. D’où ce retour aux avant-postes après plusieurs déconvenues. Il cherchera à confirmer à Antsirabe. Ses performances dans la Ville d’Eaux dépendront de l’entente avec son nouvel équipier.

Ce Rallye Vakinankaratra sera aussi marqué par le changement de monture de Haja Danielson et de son fils, Elvis. La Mitsubishi Lancer Evo VI restera à Antanana­rivo. Ils iront à Antsirabe avec la Ssang Yong Musso.

Ils chercheront à s’imposer face aux trois autres équipages de la catégorie T2. Et ce, quelques jours seulement après la première victoire d’Elvis en championnat de slalom.