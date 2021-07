Paositra Malagasy – Des contrats de travail plus alléchants

Les choses bougent au ministère des Postes et des télécommunications et du développement numérique (MPTDN). Cent cinquante-et-un membres du personnel titulaires de contrats ECD (employés de courte durée) de ce département vont pouvoir bénéficier de contrats de travail plus alléchants. Une information déjà annoncées par le ministre auparavant et qu’il a confirmée à l’issue d’une réunion avec ses collaborateurs la semaine dernière.

«Les titulaires de baccalauréat vont avoir de contrats ELD tandis que ceux qui ont un Bacca­lauréat plus deux vont avoir des contrats EFA », a déclaré le ministre Andriama­nohisoa Ramaherijaona.

Soixante-treize employés ECD qui font partie de la première vague ont déjà rempli les dossiers nécessaires pour la transformation de leurs contrats de travail. La signature de contrats de 35 ECD qui vont devenir ELD s’est faite le 8 juillet. « Ces employés sont en attente de leurs matricules », explique-t-on du côté du ministère. Trente-huit autres vont pouvoir bénéficier de contrats EFA et attendent juste que leurs dossiers reviennent du ministère de l’Économie et des finances pour que la signature au niveau du MPTDN puisse se faire.

« La deuxième vague dans laquelle figurent des employés en poste dans les régions, compte une cinquantaine de personnes au total. Leurs dossiers sont également en cours de traitement au niveau du ministère de l’Économie et des finances », affirme le ministre.