Bilan covid-19 – Le nombre de nouveaux cas se stabilise

Le cumul de nouveaux cas pendant les deux jours, n’a pas atteint la barre des cent cas, selon les bilans journaliers du 9 et 10 juillet. Trente cinq nouveaux cas ont été enregistrés. Pour le 10 juillet, le nombre de nouveaux cas positifs est de dix-neuf, sur trois cent quatre-vingt-quatre prélèvements effectués. Ce qui ramène le taux de positivité à 4,06%. Analamanga détient le plus grand nombre de cas avec neuf cas en une journée, un cas dans la région Atsinanana, cinq dans la région Vakinankaratra, deux dans la région Vatovavy Fitovinany, et deux dans la région Haute Matsiatra. Aucun décès n’a été enregistré durant les deux jours, le nombre de décès depuis le mois de mars 2020 jusqu’au mois de juillet reste à neuf cent trente-et-un.

Le bilan épidémiologique du 9 juillet indique que sur trois cent quatre-vingt-quatorze tests effectués dix-neuf nouveaux cas ont été enregistrés. Neuf patients ont été guéris à la date du 9 juillet. Quarante-et-une personnes ayant une forme grave de la maladie sont en traitement. À Analamanga, vingt-sept nouveaux cas sont recensés pour cent-six personnes guéries. Les médecins mettent en garde face au relâchement dans le respect des gestes barrières surtout pour les personnes vulnérables. «Le risque d’un rebond de la maladie n’est pas écarté. Il faut veiller à bien porter les masques surtout pour les personnes vulnérables ou à risque », enchaîne un médecin. Les chiffres pourraient repartir à tout moment. « Le pays n’est pas encore à l’abri du danger. Les courbes montrant les nouveaux cas de l’année dernière indiquent une diminution des nouveaux cas entre le mois d’avril et le mois de mai. Mais au mois de juillet, on avait enregistré une augmentation des nouveaux cas », indique ce médecin.