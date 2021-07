Befandriana Nord – L’ancien condamné Jerson capturé

Un soulagement pour la région de Sofia où l’insécurité a régné en maître depuis des années. Jerson qui en serait à l’origine a finalement été capturé, samedi à 15h30, à Antsahabe Lagnorana, dans la commune de Matsondakana, du district de Befandriana Nord. Son frère, son receleur à Antsirandava Bealanana et deux autres à Andapa ont également été arrêtés.

Jerson a fait l’objet d’un avis de recherche pour vol, recel et blanchiment de bétail, terrorisme, corruption, complicité d’assassinat et récidivisme, divulgué par la gendarmerie il y a trois mois. En 2006, il a été condamné à sept ans de prison ferme pour les mêmes infractions. Il a croupi dans la maison de force de Tsiafahy pour cinq ans. Il a retrouvé la liberté suite à un « micmac ».

Dès sa sortie, il a continué à faire parler de lui en se livrant de nouveau à ses activités criminelles. Il était intouchable pendant toutes ces années. Récemment, le gouverneur de Sofia, le général Lilyson René de Rolland, s’est engagé à le capturer. Le lieutenant-colonel Lys Odon Randriamidona, commandant du groupement de la gendarmerie et ses hommes se sont alors mobilisés. « Jerson vit en cachette dans la forêt. Une personne a remarqué ses allées et venues entre Bealanana et Andapa. Ce samedi-là, elle m’en a avisé. J’ai rapidement envoyé des hommes, une équipe depuis Andapa et une autre de Bealanana. Jerson a quitté Antsirandava aux petites heures pour s’enfuir à Antsahabe où il a été coincé avec son frère », raconte le lieutenant-colonel Lys Odon Randriamidona.

Des policiers municipaux et le fokonolona ont beaucoup aidé les gendarmes pour le coup de filet. Les deux captifs et leurs receleurs ont été placés en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête visant à identifier et interpeller tous les autres complices.

Ces trois derniers mois, la gendarmerie a regroupé les zébus volés par Jerson et ses comparses. « Huit cents bœufs ont été retrouvés. Cinq cents ont déjà été restitués par l’organe mixte de conception (OMC) à leurs propriétaires respectifs. Il reste donc trois cents », explique l’officier supérieur dont l’équipe et l’informateur ont été récompensés par le secrétaire d’État chargé de la gendarmerie et le commandant de la gendarmerie nationale.