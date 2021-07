Antanimenakely – Deux voleurs armés pris en flagrant délit

Un coup de feu a réveillé les habitants d’Antani­menakely Ampitatafika, samedi à 00h30. Les gendarmes et le fokonolona ont neutralisé deux cambrioleurs équipés d’un pistolet Makarov. Les malfrats ont dévalisé un bar du quartier. Ils y sont entrés par effraction. Il n’y avait personne à l’intérieur. Ils en ont profité pour rafler une télévision à écran plat, un lecteur de disque et un amplificateur. Un riverain les a remarqués et éblouis avec sa lampe de poche. En proie à une grande agitation, ils ont ouvert le feu en vidant les lieux avec leur butin.

Un gendarme habitant à proximité a rapidement alerté ses collègues. Très vite, des éléments d’intervention ont débarqué. Avec le fokonolona ils ont poursuivi les voleurs. Ceux-ci, vivant à seulement deux cent mètres du bar qu’ils ont cambriolé, ont été rattrapés. Ils étaient sur le point de rentrer chez eux quand les gendarmes et civils les ont capturés.

Ils ont été maîtrisés. Leur Makarov chargé d’une cartouche a été confisqué et leur butin rendu au propriétaire. Un homme, leur locataire, a également été amené pour être auditionné.