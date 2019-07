Météo – Vigilance forte houle à La Réunion

Mauvais temps sur les côtes ouest réunionnaises. Une forte houle pouvant dépasser les 4 mètres risque est prévue cet après-midi.

Les côtes Ouest de La Réunion sont actuellement concernées par une houle de secteur Sud-Sud-Ouest de l’ordre de 3 mètres. Elle va s’amplifier rapidement aujourd’hui, prévient Météo France. Elle risque de dépasser les 4 mètres dès le milieu d’après-midi.

En raison de la forte houle, et du bulletin de vigilance émis par Météo France, la ville du Port a publié un arrêté interdisant les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du rivage.

La circulation piétonne en bord de mer, sur les zones littorales et les zones à proximité des rivières et des canaux est également interdite dans la commune de l’Ouest.

Cet arrêté est entré en vigueur hier à 16h, et reste valable jusqu’à la levée de la vigilance forte houle.

À Saint-Paul, en raison de la prévision de forte houle émise par Météo France (au cours de la nuit de vendredi à samedi), avec risque de submersion marine, la

circulation piétonne est interdite par arrêté municipal sur la frange du littoral comprise entre la base ULM de Cambaie et la pointe de la Ravine de Trois-Bassins.

Sécurisation

Par ailleurs, un dispositif de sécurisation sera déployé au niveau du débarcadère sur le front de mer à Saint-Paul et à Saint-Gilles, au niveau de la digue.

Le dispositif sera maintenu jusqu’à la levée de la vigilance forte houle activée par Météo France.

De plus, pour prévenir le risque d’ensablement du port de Saint-Gilles suite aux fortes houles annoncées par Météo France, il est nécessaire de procéder aux travaux de reprofilage de la plage des Roches Noires.

Aussi, l’accès au site de la page des Roches-Noires ainsi que la baignade et les activités nautiques y sont interdites jusqu’au 15 juillet inclus.

Par ailleurs, afin de permettre la réalisation des travaux de reprofilage et l’intervention des engins, le stationnement est interdit depuis ce jour et jusqu’au 15 juillet dans la rue de la Poste à Saint-Gilles-les-Bains.

L’ensemble du littoral de la commune de Saint-Pierre sera, par arrêté municipal, interdit d’accès aux piétons aujourd’hui à compter de 18h00…

© JIR