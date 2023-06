TRAIL MAROVATANA – Avotriniaina et Marie Noeline sacrés

Le coureur du Crown du Vakinankaratra, Avotriniaina Tahirinirina Jeannot, multiple vainqueur des trails du pays, confirme sa suprématie lors de la deuxième édition du Trail de Marovatana ce samedi. Il a franchi en premier la ligne d’arrivée en bouclant les 30km avec un dénivelé positif de 1172 m, du Rova d’Ambohimanga à Ambohitsimeloka, dans le district d’Ambohidratrimo en 2 :26 :23. Il a été suivi par Hasina Rafalimanana (2 :28 :28), vainqueur chez les vétérans et Kevin Patrick Randriamampionona complète le podium (2 :31 :24).

Chez les dames, le scratch a été réalisé par Marie Noeline Razafiarisoa (3 :21 :22). Elle a été classée 22e au général. Rojoarisoa Dina Rabesandratana finit à la seconde place et 28e au général (3:27:56) devant Jeanne Pierrette Rasoarivelo (3 :39 :17) qui a effectué le meilleur chrono chez les vétérans dames et 39e au classement général.

Deux cent dix-huit sur les deux cent trente-cinq inscrits de huit nationalités différentes ont franchi la ligne d’arrivée et ont été classé au terme de la course. Ce trail de Marovatana a servi de préparation à la prochaine édition de l’Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS), le trail à quatre étapes, prévu au mois de novembre.