TENNIS- BILLIE JEAN KING CUP – Madagascar champion et évolue en groupe III

Les raquettes malgaches ont obtenu leur ticket pour évoluer en groupe III Afrique l’année prochaine.

Mission accomplie. Madagascar a battu la Tanzanie par 3-0 samedi, lors de la grande finale du tournoi Billie Jean King Cup qui s’est joué à Kigali au Rwanda du 5 au10 juin. Un titre de champion pour Madagascar qui est synonyme d’évolution dans le groupe III Afrique pour la saison 2024. Leurs futurs adversaires seront connus dans une semaine. Les protégées de Jean Marc Randriamanalina capitaine de l’équipe nationale malgache de tennis composée de Mitia Voavy Andraina, Harena Voaviandraina, Mialy Ranaivo et Narindra Ranaivo, ont survolé haut la main la concurrence en dominant tour à tour leurs adversaires. Pour la grande finale contre la Tanzanie, Mialy Ranaivo a ouvert les hostilités du match 1. Elle a surclassé la Tanzanienne Mao Shana Mao en 2 sets (6/3 6/1). Les points forts de Mialy Ranaivo résident dans ses services avec une réussite de 65% (28/43) au premier service et 87% (13/15) au second service. Au match 2, c’est au tour de Mitia Voavy Andraina de chercher le deuxième point synonyme de qualification en groupe III. Sans trembler, elle a dominé la Tanzanienne Esther Mohamed Nankulange en 2 manches (6/0 6/1). Mitia, le numéro un malgache avec ses premiers services gagnants à 75% (18/24) et 73% (11/15) au second match, n’a eu aucun souci à se débarrasser de son adversaire. Avec les 2 points déjà en poche par sa victoire, la montée en groupe III a été assurée.

À la hauteur

Le match de double n’a été qu’une simple formalité pour Narindra Ranaivo et Harena Voaviandraina qui se sont imposé par 6/1 6/4 sur la paire tanzanienne Mao Shana Mao/Esther Mohamed Nankulange. Avec la montée en groupe III acquise, Mialy Ranaivo de l’équipe nationale malgache de tennis a partagé sa joie. « C’était une belle aventure. J’ai aimé l’ambiance du tournoi. Super contente de mon équipe et de nos résultats, nous sommes prêtes à concourir et à viser haut pour le groupe III. » Dina Razafimahatratra, consultant technique auprès de la Fédération malgache de tennis, a expliqué que « l’équipe nationale de Billie Jean King a été à la hauteur des attentes et on adresse nos sincères félicitations aux joueuses et à notre vaillant capitaine Jean Marc Randriamanalina. Après 2018 où nous avons évolué pour la dernière fois en groupe III, nous avons été relégués en groupe II faute de participation. Maintenant, nous avons repris de la plus belle des manières cette prestation en Billie Jean King Cup en gagnant le groupe III de la zone Afrique. La saison 2024 s’annonce très intéressante pour nos joueuses. Elles continueront de bien se préparer et elles sont très motivées », conclut-il. Les jeunes raquettes malgaches ont encore une mission importante à remplir dans deux mois. On les verra aux XIe JIOI de 2023 à Madagascar.