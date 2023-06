TAEKWONDO – COUPE DE L’AMBASSADEUR – Nerson et Gracia meilleurs combattants

Record du nombre de participants. La Coupe de l’ambassadeur de Corée a réuni quatre cent quarante-cinq participants de catégories pupilles aux seniors. Le champion de la catégorie -54kg senior, Nerson Mampionona Njakarimanana de l’ATF de Toamasina, a été élu meilleur combattant. Nerson est champion national en titre et vainqueur de sa catégorie à l’Open Chinjok. Le trophée de la meilleure combattante est revenu à Gracia Ravoson. Elle a réalisé un doublé en raflant les trophées des seniors et juniors -49kg. Gracia est elle aussi championne de Madagascar en titre et médaillée d’or de l’Open Chinjok. Le club ATF Atsinanana a signé un doublé chez les seniors garçons. Odilon du club tamatavien s’est offert la deuxième coupe chez les 80kg. Le reste a été départagé par d’autres clubs. Bradley du Sonrang confirme sa suprématie chez les -74kg, Jarry de Tkd Choc chez les 58kg, Ryan chez les 63kg, Jordan de l’Esca Para chez les 73kg et Ando du SabNam chez les 87kg. Trois clubs ont réalisé chacun un doublé chez les filles. Deux combattantes du Lion confirment leur fauteuil de championne, en l’occurrence Erica chez les 62kg et Florentine chez les 57kg. Dynamic a aussi arraché deux trophées, ravis par Gracia chez les 49kg et Campbelle -45kg. Et Gymcenter s’est offert, pour sa part, deux coupes remportées par Sahondra chez les 67kg et Claudine 53kg. La journée d’hier a été aussi marquée par la remise du certificat de 6e dan honorifique au président de la Fédération malgache de taekwondo, Christian Ramanantsoa qui est de passage au pays après des années passées à l’étranger.