SÉNAT – Remise de dons dans les communes de Manandriana et Fiaferana

Deux communes situées dans l’Avaradrano d’Anta­na­­narivo, à savoir Manandriana et Fiaferana, ont bénéficié de l’aide de l’État après que la population se soit adressée au président de la Répub­lique, Andry Rajoelina. Les ravages de la grêle dans cette contrée ont affecté fortement les récoltes, laissant les paysans dans le désarroi. Pour répondre à ces demandes, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, le ministre de l’Agriculture et de l’élevage et le directeur général de la STOI ont effectué un déplacement sur terrain samedi dernier. Les dons remis à Manan­driana comprennent 1.563 kg de riz, 635 kg de légumineuses, des semences pour cultures maraîchères, 250 kg de farine et 125 packs de Vatsy Tsinjo pour 25 fa­mil­les. Concernant les dégâts causés par les grêlons, ils ont touché 150ha de champs cultivés, dont 90ha d’oignon,45ha de haricots, 15ha de rizières avant la récolte. À noter que Manandriana approvisionne Anosibe et Toamasina en matière de légumes. La commune de Fiaferana a reçu pour sa part 12.000kg de riz, 500kg de légumineuses, 100 packs de Vatsy Tsinjo et 200 kg de farine destinés à 100 foyers vulné­rables. Six fokontany sur les dix qui composent la commune ont été atteints par les destructions de la grêle. En superficie cultivée cela équivaut à la dégradation de 40ha de rizières non récoltées, et aussi 20ha de riz à récolter spécialement pour le 26 juin. Diverses cultures de contre-saison ont également été endommagées : petits pois, brèdes, haricots, haricots verts, carottes, pommes de terre… Au total on dénombre 181 sinistrés. Durant son allocution, le président du Sénat a exprimé de vifs encouragements à la population, pour qu’ils ne se laissent pas abattre, qu’ils aient leurs ressources propres afin de se redresser. D’autres dons ont encore fait partie du déplacement officiel : des soubiques, des arrosoirs, 20 angady, des transplanteurs, du lombricompost, 20 sachets de semences de cultures maraîchères, 600 sachets en provenance du Ministère de l’agriculture et de l’élevage. À noter que l’EPP de Manandriana a obtenu des tôles pour restaurer son toit endommagé par la puissance du vent…. Ces actions de soutien à la population confortent l’engagement du président de la République selon lequel « aucun district ne sera oublié. »