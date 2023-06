SANTÉ – Les pointeurs lasers fortement déconseillés

Les lasers abondent sur le marché des jouets, à la veille de la fête de l’Indépen­dance. Des médecins invitent à la vigilance dans leur manipulation.

Des médecins mettent en garde contre la manipulation des pointeurs lasers. « Éviter de les pointer sur les yeux des autres », alerte le Dr Eric Andrianasolo. Le commandant de la Circonscription inter-régionale de la Gendarmerie nationale Antananarivo (CIRGN) a, également, sensibilisé les parents à ne pas laisser leurs enfants jouer avec. « Des parents qui savent ce qu’ils doivent faire ne devraient pas acheter ce genre d’objets à leurs enfants. Ce sont des pointeurs lasers et non pas des jouets. Dans la main des enfants, leur manipulation est différente», publie le CIRGN d’Antananarivo. Les scientifiques sont formels. Les pointeurs lasers n’ont pas été conçus pour être des jouets ou des instruments pour enfant. Ils présentent un danger potentiel pour la santé oculaire. « Ils peuvent entraîner une cécité, irréversible, car ils brûlent le centre de la vision», prévient le Dr Rivo Tahiry Rabetafika Rakotoarisoa, ophtalmo-pédiatre auprès du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). À l’étranger, plusieurs articles évoquent les dégâts du laser, chez plusieurs enfants.

Protéger la population

« Après exposition au laser d’un jouet, quatre garçons et une fille ont présenté de graves altérations ophtalmiques. Quatre ont été atteints d’une dystrophie rétinienne pigmentaire, un trouble agressif pour la rétine qui réduit le champ de la vision. Le cinquième des enfants a été victime d’une atteinte du nerf optique», précisent les auteurs d’une étude américaine, publiée dans la revue Nature. Le Dr Rivo Tahiry Rabetafika Rakotoarisoa note qu’il n’a pas encore reçu de victimes de cet objet. « Mais doit-on attendre que cela arrive chez nous, pour prendre une décision ? », enchaîne-t-il. Jusqu’ici, aucune note n’interdit ni l’utilisation de cet objet, en tant que jouet, ni sa vente. À la veille de la fête de l’Indépendance, on voit, même, de plus en plus d’enfants manipuler ces pointeurs lasers. Leurs ventes marchent bien. Selon le CIRGN, des transporteurs se plaignent de l’utilisation du laser. Des citoyens lancent que c’est à l’Etat d’interdire l’entrée et l’utilisation de cet objet à Madagascar, pour protéger la population.