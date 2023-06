RÉGION AMBATOSOA – Les fondations sont déjà sur pied

Les infrastructures de base pour poser les fondations de la vingt-quatrième région sont bel et bien déjà en place.

Du moins c’est ce qu’affirme le vice président du Sénat en charge de la partie Nord de l’île, Erick Besoa en annonçant la couleur pour la mise en place de la nouvelle Région Ambatosoa. Le politicien ne cache pas son enthousiasme. « Les attentes de la population et les projections du gouvernement convergent” affirme-t-il lors d’un point de presse à ce sujet samedi dernier. Pour le Sénateur, le district de Maroantsetra, futur chef-lieu de la nouvelle région dispose déjà des infrastructures administratives nécessaires pour servir de fondation à la future entité. « Si vous parlez d’infrastructures administratives et judiciaires de base, le district de Maroantsetra n’est pas en reste. En effet, la localité possède déjà un tribunal de première instance ainsi que des guichets fonciers, des centres de santé de base ou encore des circonscriptions scolaires plus des cadres pour développer l’agriculture, la jeunesse et les sports » s’enthousiasme-t-il, avant de continuer « Il y aura toujours des améliorations à faire, mais je crois vraiment que nous avons toutes les clés en main, ainsi que les bases pour une nouvelle région dans le district de Maroantsetra ».

Anciennes centrales

Besoa Erick met également l’accent sur l’accès à l’électricité. « Le district de Maroantsetra n’est pas en reste pour ce qui est de l’électricité. Nous avons une énergie équivalente à 5 MegaWatts pour la localité. » explique-t-il. En effet, d’anciennes centrales, comme celle de Vodiriana, sont capables d’approvisionner la région à raison de 2,4 MW, plus quelques autres sources de fourniture en énergie. Annoncée par le prési­dent de la République lors de son déplacement à Analanjirofo puis actée en Conseil des ministres mercredi dernier. La décision d’établir la nouvelle Région « Ambatosoa » est bel et bien ferme. L’Exécutif a officialisé le processus. Les descentes sur terrain vont débuter cette semaine pour l’établissement du bureau du gouverneur. Toutefois cela doit se dérouler par étape, comme l’a expliqué le Séna­teur Besoa Erick. En effet le projet de loi modifiant la loi 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux Collectivités Territoriales Décentralisées doit encore être passée au crible. Côté concrétisation, on procède par palier. « Pour ce qui est de la réalisation de l’établissement de la Région Ambatosoa, il faut procéder par étape. Le projet de loi proposé par le Président de la République doit encore passer par l’assemblée nationale ainsi que par le Sénat avant d’être soumis à la Cour suprême » selon le membre de la chambre haute.

Ravotiana Rand.