PRÉSIDENCE DU COMESA – L’Égypte succède à Madagascar

Lors de la 18e réunion des ministres des Affaires étrangères du Marché commun d’Afrique Orientale et australe (COMESA) à Lusaka, Zambie, Ivette Sylla, ministre des Affaires étrangères de Madagascar a procédé à la passation de pouvoir pour la présidence des diplomates du COMESA. Effectivement, Madagas­car est le président sortant de cette organisation. Lors de sa prise de parole, Ivette Sylla insiste la réussite de l’intégration et de la coopération régionale par le biais de la paix et de la sécurité. À noter que la réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA traite des questions sur la paix et la sécurité régionale dans le but de servir le développement durable et la croissance économique. Il est à rappeler que le ministère des Affaires étrangères de la Grande île a connu des moments bien difficiles avec l’absence de ministre après le limogeage de l’ancien ministre Richard Randriamandranto. Ce n’est qu’au mois de février dernier que la situation s’est stabilisée avec la nomination d’Ivette Sylla au poste.

Ravo Andriantsalama