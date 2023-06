MÉDIA – Jean Louis Rafidy meurt à 84 ans

Un monument de l’audiovisuel vient de nous quitter. Jocelyn Rafidiniarivo alias Jean Louis Rafidy est mort hier selon son frère cadet sur Facebook. C’est un grand homme des médias. Après avoir suivi des études en journalisme en France, il a été l’un des pionniers de Radio Tananarive avec Gabhy Rabesahala, Rasoabakobako, Lucien Rajaonina. On le surnommait la « Voix d’or ». Puis il a été le tout premier directeur de la Radio Télévision Malagasy à sa création en 1967. Il est revenu à l’université de Tananarive pour décrocher un diplôme en économie. Il a été nommé conseiller à l’ambassade malgache à Washington avant de rentrer pour être secrétaire général du ministère du Budget et des finances sous Pierrot Rajaonarivelo. Il a fini sa carrière bien remplie à la représentation de la Banque Mondiale où il était le tout premier responsable du département communication. Jean Louis Rafidy était un modèle de comportement et de professionnalisme dans tous les postes qu’ il avait occupés.