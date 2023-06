JUDO – OPEN D’EUROPE SENIORS – Laura Rasoanaivo éliminée d’entrée

La tournée européenne se poursuit pour Laura Aina Rasoanaivo Razafy. La judokate malgache, classée numéro 2 mondial chez les juniors, a été éliminée d’entrée à l’Open d’Europe de Madrid en Espagne ce samedi. Exemptée du premier tour, Laura Rasoanaivo Razafy, engagée dans la catégorie des -70kg filles, s’est pliée au premier combat devant la Française, Clara Galludec, âgé de 19 ans. Classée 42e mondiale, cette dernière termine à la troisième place de la catégorie à Madrid. Il y a une semaine, les 3 et 4 juin, la championne d’Afrique junior en titre a disputé la Coupe d’Europe des juniors à Prague, à l’issue de laquelle elle a fini à la cinquième place. Dans son calendrier, Laura Rasoanaivo participera à la Coupe d’Afrique des juniors puis l’Open d’Afrique des seniors à Niamey au Niger, respectivement les 23 et 24 juin. Un mois plus tard, elle disputera les championnats d’Afrique des juniors sur le sol malgache.