JIOI 2023-INFRASTRUCTURES – Deux mois pour finir les travaux de réhabilitation

Trois sites sur les quinze prévus recevoir les compétitions durant la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar sont acceptables. Les douze autres sont en état de délabrement.

À plus de trois mois de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 que Madagascar hébergera du 25 août au 4 septembre, la rénovation des infrastructures sportives pour recevoir la majeure partie des compétences, est au point mort. Depuis la dernière réunion des membres du CIJ qui s’est tenue au Novotel à Ivandry du 18 au 21 mai, mis à part les affichages servant de visibilité, les pseudo-réparations tape-à-l’œil de quelques travailleurs présents sur les sites visités par les membres du CIJ, aucun des grands travaux n’a jamais démarré. Aux dernières nouvelles, le Conseil des ministres de mercredi a pris la décision d’octroyer une subvention au Comité d’organisation des Jeux des iles (Coji). Le hic est que personne ignore à combien s’élève le montant, quelles en sont les modalités de gestion et de décaissement, quels en sont les signataires… La somme allouée sert à assurer les dépenses relatives à la rénovation des infrastructures à utiliser durant la onzième édition des JIOI de 2023 et les achats d’outils et accessoires nécessaires. Concernant les infrastructures, sept gymnases (Ankorondrano, Akamasoa, Mahamasina, Besarety, Vontovorona, Ampefiloha, Ankatso), le Palais des sports de Mahamasina, trois stades (Alarobia, Mahamasina et Vontovorona et la piscine d’Ampefiloha nécessitent tous des travaux allant de petites tâches aux grands travaux.

Aucune information

Le point commun aux gymnases, à l’exception de celui d’Akamasoa c’est que les gros travaux portent sur les sanitaires, douches et WC, les vestiaires, les éclairages, le parquet et les peintures. À Alarobia, temple de l’athlétisme, des rénovations complètes sont à réaliser dans tous les domaines : la piste en elle-même, les aires de lancement, les rivières, les sanitaires, douches, WC, installations électriques… Même au stade Barea de Mahamasina, d’apparence impeccable, de gros travaux restent à faire comme le terrain d’échauffement, les aires de lancement y manquent, une rivière aussi et c’est peut-être l’une des raisons pour supprimer les 3 000 m steeple. Le site de Vontovorona nécessite aussi de gros travaux pour être aux normes. Madagascar ne dispose plus que de deux mois pour rattraper le retard. Tout le monde, athlètes et parents d’athlètes, s’inquiète car même en travaillant sept jours sur sept et 24h/24, le risque est gros pour que tout soit prêt à temps. Les procédures d’urgence adoptées en Conseil des ministres suffisent-elles à rattraper les retards conséquents ?

Le site et les disciplines à jouer :

-Palais des sports de Mahamasina : Basketball

-Stade Barea de Mahamasina : Football et athlétisme

-Stade d’Alarobia : Athlétisme et athlétisme handicapé

-Complexe sportif de Vontovorona : Handball, Football

-Gymnase d’Ankatso : Tennis de table et karaté

-Gymnase d’Akamasoa : Volleyball

-Gymnase d’Ampefiloha : Badminton et boxe

-Gymnase d’Ankorondrano : Judo

-Gymnase de Besarety : Lutte

-Gymnase de Mahamasina : Haltérophilie et tennis de table

-Piscine d’Ampefiloha : Natation et natation handisport

-Acsa d’Ambohidahy : Tennis

-Stade Makis d’Andohatapenaka : Rugby

-Boulodrome Fitaratra de Tanjombato : Pétanque

-Route nationale : Cyclisme

Dates de compétition

1-Football masculin : 24 aout-2 septembre

2-Basketball 5×5 : 26 aout -2 septembre

3- Basketball 3×3 : 26 aout -2 septembre

4-Boxe masculine : 26-29 aout

5-Badminton : 26 aout-1er septembre

6-Tennis de table : 26 aout-1er septembre

7-Haltérophilie : 26-29 aout

8-Handball : 26 aout-2 septembre

9-Karaté : 26-29 aout

10-Pétanque : 26 aout-1er septembre

11-Tennis : 26 aout-2 septembre

12-Volleyball : 26 aout-2 septembre

13-Lutte : 27 aout-1er septembre

14-Cyclisme : 28 aout-1er septembre

15-Athlétisme et handisport : 28 aout-2 septembre

16-Judo : 29 aout-1er septembre

17-Rugby à VII : 30-31 aout

18-Jeunesse : 26 aout-2 septembre