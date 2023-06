JEUX DES ILES – Le taekwondo et le kickboxing réintégrés

Bonne nouvelle pour le camp malgache. Exclus du programme, lors de la dernière réunion du Conseil international des jeux à la mi-mai, le taekwondo et le kickboxing seront réintégrés. Les bruits circulaient et un quotidien étranger a déjà publié la nouvelle hier. Interrogée sur cette nouvelle décision, la directrice générale des sports, Rosa Rakotozafy, présente à la Coupe de l’ambassadeur de taekwondo hier, au gymnase d‘Ankorondrano, n’a voulu rien confirmer, «le ministre en personne va vous communiquer très prochainement des nouvelles sur les jeux», a-t-elle répondu. Le Comité d’organisation des jeux a poursuivi la consultation des pays membres sur la réintégration de quelques disciplines. Dix-sept disciplines ont été retenues sur les vingt-trois au programme initial à l’issue de la dernière réunion du CIJ. Le COJI est donc revenu sur sa décision en réintégrant le taekwondo et le kickboxing. Ces deux sports de combat sont des disciplines porteuses de médailles pour la Grande ile si l’on ne se réfère qu’aux derniers jeux sur le sol malgache en 2007, durant lesquels le pays organisateur avait raflé des médailles d’or en taekwondo comme pour le cas des autres sports de combat.