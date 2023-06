FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Fosa frappe fort, Fanalamanga et Cosfa se neutralisent

L’équipe favorite de la Conférence Nord, Fosa Juniors FC se rapproche de la finale après une belle victoire contre Ajesaia. Pas de vainqueur, quant à l’autre demie, entre Fanalamanga et Cosfa. Fosa Juniors est à un pas de la finale. Les demi-finales aller de la quatrième édition de l’Orange Pro League se sont déroulées ce weekend. En déplacement, Fosa Juniors FC a assuré son match contre l’Ajesaia dimanche, au By-pass stadium. Les Majungais se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 contre l’équipe d’Antaninkatsaka devant un public qui est venu nombreux remplir le stade. Fosa a imposé son rouleau compresseur dès l’entame du match et ouvre la marque à la 16e minute. Une balle déviée par les défenseurs des jaunes, repris par Dax qui a servi Vévé pour assuré la finition. Les protégés du coach Seth Ramiandrasoa se sont rebellés pour revenir au score, mais ratent au moins trois occasions dont l’une devant le but de Feno (38e). Le deuxième but du Fosa Juniors FC a été inscrit par Dax, une reprise de volée bien placée au côté opposé (43e). Les joueurs de l’Ajesaia se sont, de leur côté, précipités au dernier geste dans la surface. Fosa signe le but du KO à la 68e minute, inscrit par le défenseur Andry Max. Le match a été musclé et Ajesaia a joué à dix les vingt derrières minutes, après l’expulsion de Patrick.

Léger avantage

«Nous avons mené puis un relâchement à la suite d’un manque de concertation a été constaté après le troisième but. Les deux équipes ont été dos à dos et ont chacune eu des occasions, mais nous avions su concrétiser de notre côté. Certes, nous avons un léger avantage et c’est important, mais il faut toujours se méfier de l’Ajesaia qui est une bonne équipe», confie le coach du Fosa Juniors FC, Franck Rajaonarisamba. Le club vice-champion national réduit l’écart grâce au but signé Feno dans les temps additionnels (90e+1). Après l’amère élimination en quarts de finale lors de la précédente édition de l’OPL, Fosa Juniors FC tentera cette fois de ne plus laisser échapper sa chance de jouer la finale, car il jouera à domicile au retour, le 25 juin au stade Rabemananjara, devant son public. Quant à l’autre demi-finale aller, AS Fanalamanga et Cosfa se sont neutralisés samedi, au stade de Barikadimy à Toamasina. Le suspense sera ainsi au rendez-vous au match retour entre les deux camps qui aura lieu dans la capitale le 24 juin. Le terrain qui abritera le match reste encore à fixer.