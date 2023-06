FOOTBALL – ÉLIMINATOIRES CAN – Les expatriés débarquent au compte-gouttes

Le match entre Madagascar et le Ghana aura lieu le 18 juin au stade Barea. Une partie des expatriés est déjà au pays et le dernier arrivera demain soir.

Confirmée. La date initiale proposée à la Confédération africaine de football a été maintenue si le doute planait encore la semaine passée. D’après la publication de la Fédération malgache de football ce weekend, le match entre les Barea de Madagascar et les Black Stars du Ghana aura finalement lieu le dimanche 18 juin. Cette rencontre qui compte pour la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations, débutera à 17 heures. Les expatriés arrivent au compte-gouttes. Quatre sont arrivés ce weekend, entre autres, le milieu du Mouloudia club d’Alger, Koloina Razafindranaivo qui est arrivé dans la nuit de samedi. Il n’a pas encore assisté à l’entraînement d’hier au stade annexe de Mahamasina. D’après leur plan de vol, trois autres expatriés devaient débarquer hier, dans la nuit en provenance de Paris. En l’occurrence le troisième gardien de but, Allan Rakotovazaha du Cergy Pontoise, le défenseur du FC Arges Pitesti, Dorien Bertrand, et l’attaquant Zotsara Randriambololona. Six autres devraient débarquer cet après-midi, à savoir l’ancien défenseur du Minnesota, Romain Metanire en provenance de Chicago, l’attaquant de l’AS Excelsior, Angelo Andreas Andrianantenaina, le portier du Thonon Evian, le fraîchement nouveau marié Melvin Adrien, le défenseur de JS St Pierroise Ando Nampoina Manoelantsoa, le défenseur de Sainte-Suzanne, Théodin Roger Ramanjary, et le milieu de Jeanne d’Arc Baggio, Mario Rakotoarisoa, tous en provenance de La Réunion.

Vente de billets

Deux autres arriveront demain, notamment le défenseur de JS St Pierroise, Alexandre Fabien Boyer, dans l’après-midi en provenance de La Réunion, et le dernier dans la nuit, l’attaquant du RE Virton Hakim, Abdallah Djamel. Côté organisationnel, les billets seront en vente à partir de ce lundi à 15 heures sur HYPERLINK « http://www.ticketplace.io » www.ticketplace.io. Les prix d’entrée sont fixés comme suit, 5 000 ariary pour le gradin, 10 000 ariary pour les tribunes supérieures et 30 000 ariary pour la tribune centrale. Les lieux de vente seront prochainement communiqués par la fédération.