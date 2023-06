Feu sacré à raviver

Sur la colline élue d’Ambohi­tsaina, le scintillement plaintif du feu du savoir entretient sa précieuse chaleur dans une doulou­reuse situation de détresse. Le souffle, toujours courageux malgré les adversités, du vent béni de la connaissance, se voit vidé dangereusement de son énergie vitale. Ce temple du savoir, censé être la source qui procure à l’esprit la nourriture indispensable à sa survie, traverse, au même titre que ses semblables de cinq autres grandes villes, une crise aiguë qui menace sa sainte mission qui est de cultiver cette flamme sacrée du savoir qui est, petit à petit, privée des précieux combustibles qui font resplendir sa majesté intrinsèque qui est, alors, voilée par les ténèbres qui grignotent dangereusement son territoire. Dans le panthéon égyptien, le dieu Thot est celui dont la brillance est assurée par une richesse inestimable et sans pareil : la connaissance qui le remplit et qui fait scintiller son aura incomparable. Il a ensuite transmis ce trésor à l’humanité à qui il a fait don d’un des plus beaux cadeaux : l’écriture qui est le coffre merveilleux qui peut contenir, et ainsi préserver, cet inestimable legs. Ce dieu est représenté avec une tête d’Ibis, un oiseau dont certaines espèces sont menacées d’extinction à l’instar des enseignants vacataires épuisés, éreintés, dont beaucoup ont capitulé et cédé à la tentation de l’abandon après quatre années de services honorables mais non payés.

Ils assurent pourtant, aujourd’hui, plus de 70% de la poursuite de cette fonction sacrée de laquelle dépend la survie de cette merveille. Tombent ainsi en ruine les outils de partage du savoir, au sens figuré et au sens propre : les infrastructures universitaires comptent aussi parmi les proies qui sont laissées à la merci des prédateurs qui peuvent facilement ronger les bâtiments, meubles ou cons­truc­tions sanitaires, … laissés à l’abandon, orphelins en manque de parents dignes mus par le souci d’entretenir ses enfants qui, remplissant le plus noble des devoirs qui est la diffusion de la connaissance, méritent tous les égards. Laissée au milieu de la pestilence, les mauvaises odeurs produites par l’indiscipline et l’incivisme qui l’assiègent en polluant l’entrée principale de l’enceinte, la colline sacrée se dresse encore vaillamment pour garder son prestige qui a maintenu, jusqu’ici, l’Université d’Antananarivo dans le top 100 africain.

Possédant encore un rayonnement pouvant éclairer un nombre considérable d’esprits qui pataugent dans un sombre dénuement intellectuel, l’enseignement supérieur mérite un sursaut, une prise de conscience à même de raviver ce précieux feu du savoir. La flamme vacille tant bien que mal. Mais jusqu’à quand pourra-t-elle tenir sans bouleversement salvateur et salutaire des conditions dans lesquelles elle prodigue son inestimable lumière ?