DÉVELOPPEMENT – Le MICC enclenche la vitesse de croisière

Le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation met les bouchées doubles depuis le début de l’année. Il mène des projets sur plusieurs fronts.

Au four et au moulin. C’est le moins que l’on puisse dire du minis­tère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Depuis le début de l’année, le ministre Edgard Razafindravahy ne ménage pas sa peine pour réussir le velirano numéro 7 du président de la République concernant l’industrialisation du pays. Comme il l’a annoncé depuis qu’il a pris en main ce département en août 2021, les zones de pépinières industrielles et le programme One District One factory seront intensifiés pour accélérer le développement, assurer l’autosuffisance alimentaire, réduire l’importation et ne plus subir la hausse des prix. Les produits de base consommés surtout dans les campagnes sont surtout privilégiés à l’image du sucre, du miel, de l’huile, du café… La lutte contre la hausse des prix se gagnera par la production et par la consommation des produits locaux et pas autrement, c’est le credo du ministre Razafindravahy. Ainsi soixante-quinze unités industrielles sont à mettre en place dans les districts pour transformer les produits locaux et produire ce dont la population a besoin. En cinq mois, quinze districts sont déjà dotés d’une unité industrielle de transformation.

La série a commencé à Ambositra où une miellerie a été installée. La même unité a été mise à Fianarantsoa, Manjakandriana, Atsimon­drano, Mahajanga II, Manakara et Farafangana. Puis Morondava, Tsiroanomandidy et Miarinarivo, producteurs d’arachides ont été dotés d’une huilerie. Une usine de torréfaction de café a été installée à Vohipeno, grand producteur de ce grain. Et récemment, une unité de transformation de lait et de production de fromage a été aménagée à Ambatolampy, grand producteur de lait. Trois autres districts du Vakinan­karatra ont eu droit diverses unités de transformation. Une usine de transformation de pomme en cidre a été remise à Antsirabe alors qu’une unité de transformation des pommes de terre en chips a été instituée à Faratsiho et Betafo. Quand on sait que Faratsiho produit 100 000 tonnes de pommes de terre par an, on réalise aisément l’utilité de cette unité pour ce district. Il reste donc à ce jour soixante unités à mettre en place jusqu’à la fin de l’année.

Grande performance

Le département d’Edgard Razafindravahy a été également crédité d’une grande performance cette année. Avec le soutien du secteur privé, la nouvelle loi sur les investissements a été votée à l’Assemblee nationale. C’est un changement important et positif pour le monde des affaires et de l’entrepreneuriat qui met sur un pied d’égalité les investissements nationaux et les étrangers. La dernière loi devenue désuète date de 2007. Grâce à la collaboration sincère avec le secteur privé à travers le dialogue politique, les résultats suivent. Il en va de même de la loi sur les coopératives baptisée « Loi Edgard » que l’Assemblée nationale a validé la semaine passée. Il s’agit également d’une loi qui va faciliter beaucoup de choses surtout au niveau de la base à partir de laquelle tout projet de développement doit commencer. En attendant le prochain district bénéficiaire d’une unité de transformation, le MICC prépare d’arrache-pied le panel sur le cacao à Antananarivo les 13-14 juin. Grâce à la diligen­ce du ministre Razafindravahy lors d’un sommet en Côte d’Ivoire, Madagascar s’est vu confier la tenue de cette réunion internationale sur le cacao au nez et à la barbe des grands pays producteurs pour ne citer que la Côte d’Ivoire, premier producteur de cacao en Afrique. Une réunion d’une importance capitale pour l’avenir du cacao malgache réputé pour sa qualité mais de faible quantité. Le MICC a du pain sur la planche mais le développement est à ce prix.

Retour en images sur la mise en place de certaines unités industrielles du projet One District, One Factory