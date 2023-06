CURAGE DE CANAUX – Les agents d’assainissement travaillent dans des conditions inhumaines

Solo (nom d’emprunt) un agent de la Société municipale d’assainissement (SMA) et ses collègues débouchent des canaux d’évacuation, dans des conditions « inhumaines ». « Nos équipements de protection individuelle ne nous protègent plus. Il y a des trous partout sur les bottes et les gants. Nous aimerions bien en avoir de neuf, pour nous protéger contre des maladies. Ces caniveaux sont remplis d’ordures chimiques et de déjections », se plaignent-ils. Le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina reconnaît bien la difficulté des conditions dans lesquelles les agents de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) travaillent. « Nous avons dû envoyer nos hommes dans ces canaux. Les conditions sont difficiles et dangereuses, à la fois. Heureusement que nous avons reçu ces camions vidangeurs pour effectuer les travaux d’assainissement », a-t-il déclaré, en marge de la remise de matériels et d’équipements d’assainissement à la CUA, vendredi. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a offert deux camions vidangeurs d’une capacité de 10 m3. Des équipements de protection individuelle à savoir, des combinaisons, des bottes, des gants et d’autres matériels tels que des brouettes, des pelles et des balais.

Engins d’assainissement

Et cent quinze bennes à ordures métalliques d’une capacité de 6 à 7 m3, qui viennent s’ajouter aux cent déjà remis, récemment. « Cette dotation s’inscrit dans un projet du PNUD, axé sur la résilience. L’idée est de contribuer aux efforts en cours dans l’assainissement des villes, que ce soit ici à Tanà ou en dehors de Tanà. Pour un développement durable qui met la population au cœur des actions, le point sur l’assainissement est clé. La propreté d’une agglomération est un des indicateurs de son développement et ensemble, nous pouvons contribuer à ce qu’il en soit ainsi», a déclaré Natasha Van Rijn, représentante du PNUD. La CUA se lance comme défi d’augmenter le nombre des camions et des engins d’assainissement. De recycler les déchets pour les rentabiliser. La SMA aurait besoin de 400 millions d’ariary par mois, pour assurer l’assainissement de la capitale.