BASKETBALL – Abel Ntsay réélu à la tête de la zone 7

De la confiance. Le Malgache Abel Ntsay, ancien président de la Fédération malgache de basketball vient d’être réélu au poste de président de la zone 7 de la Fiba Afrique, dans la partie océan Indien pour un mandat de quatre ans. L’élection supervisée par Anibal Aurélio Manave, président de FIBA Afrique, s’est tenue à l’hôtel Polana à Maputo Mozambique, jeudi dernier. Élu pour la première fois en 2007 par ses pairs lors de la réunion des présidents de fédérations membres (Maurice, Seychelles, Comores, Djibouti et Madagascar), le président de la zone 7 est une personnalité acceptée par ses pairs. Cette nouvelle élection est également une reconnaissance envers le basket-ball malgache qui est au-devant de la scène sportive africaine et mondiale, actuellement. Champion d’Afrique en 3X3 seniors hommes, vice-championne d’Afrique de 3×3 féminin, vice-champion d’Afrique U19, participation à la Coupe du monde de 3×3 dernièrement et la participation à la Coupe du monde des garçons U19 de Debrecen, Hongrie du 24 juin au 2 juillet prochains. Le président de la zone 7 a pour rôle de développer la discipline dans la zone en tenant compte les réalités existantes et les besoins de chaque pays membre comme la formation des cadres techniques, des arbitres. En outre, il coordonne l’organisation des tournois, au niveau des clubs et sélections nationales. En somme, il assure la fonction de tout président fédéral mais un peu plus élargie.