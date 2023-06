ASSAINISSEMENT – Reprise des travaux du site de réinstallation à Andavamamba

L’amélioration du drainage des eaux usées et la prévention des inondations : deux urgences sanitaires et sociales pour la ville d’Antananarivo.

Plus de sept cent mille Tananariviens vivent dans des zones inondables. Ce sont autant de personnes qui subissent périodiquement la montée des eaux dans diverses zones vulnérables d’Antananarivo. Pour y faire face, de nombreux chantiers doivent être menés, mais l’un des plus urgents demeure le curage du Canal C3. 115 000 m3 de boues seront enlevées lors des travaux de curage, des familles qui habitent sur les rives du canal seront reloca­lisées afin de ne pas entraver les travaux de proximité et de permettre l’entretien après les travaux. La réhabilitation totale du canal C3 figure parmi les priorités à réaliser dans le cadre du Projet de développement urbain intégré et de résilience (PRODUIR). Ce canal mesure plus de 12 km. Il longe le bassin tampon d’Anosibe jusqu’à la station de pompage d’Ambodimita, en passant par les quartiers populaires d’Andavamamba, de 67 ha et d’Antohomadi­nika. Il permet surtout l’eau pluviale de s’écouler et d’éviter les inondations. Étant donné que le PRODUIR accuse déjà un retard dû aux difficultés liées à la libération des emprises, le ministère de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF) a demandé et obtenu une autorisation pour l’exécution des travaux de remblais sur le site de réinstallation d’Andava­mamba.

Infrastructures sociales

Pour ce faire, PRODUIR a obtenu une dérogation pour l’exécution des travaux de remblais sur le site situé à Andavamamba, en avril 2022, dans le cadre de sa réalisation. La communication verbale a été officialisée en Conseil de ministres, le 20 avril 2022. Le remblayage permettra à PRODUIR d’installer une plateforme servant à recueillir la construction de logements sociaux répartis en 3 catégories de blocs avec un étage R+1 composé de 87 appartements. Ces nouvelles habitations seront les sites de réinstallation à Andavamamba, l’un des engagements du projet dans son volet social. Ainsi, 84 ménages bénéficieront de nouvelles habitations aux normes qui seront construites. Il s’agit d’appartements répartis dans vingt-neuf bâtiments préemptés au sein d’un nouveau quartier. Outre les habitations, ces communautés bénéficieront d’infras­tructures sociales aux normes comme l’accès à l’eau potable, marché, lavoir. Les travaux respecteront scrupu­leusement les normes environnementales et sociétales internationales. PRODUIR vise non seulement à améliorer les conditions de vies des plus pauvres dans les quartiers précaires au travers du développement durable des services de base, de l’assai­nisse­ment et de la résilience face aux risques naturels et œuvre également à améliorer la gouvernance municipale et métropolitaine et prévenir le développement de nouveaux risques.