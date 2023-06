APPROVISIONNEMENT – Rétablissement progressif de l’électricité

C’est le grand ouf de soulagement. Aussi bien pour la Jirama que pour ses abonnés dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria). Elle annonce la disponibilité des fuels lourds pour le Ria. « Nous avançons vers le rétablissement de la production de l’électricité, dans le RIA. Les fuels lourds sont arrivés à Ambohimanambola. Ils peuvent être utilisés, immédiatement. Cela, grâce aux collaborations avec la Logistique pétrolière SA (LPSA) et les transporteurs de carburants. L’acheminement de ces carburants, depuis Toamasina, se poursuit », déclare cette société de production et de distribution d’électricité et d’eau, samedi. Les résultats sont palpables. Les coupures ont diminué. La Jirama n’a plus publié de programme de délestage tournant, ce week-end. Il était temps. L’atmosphère commençait à être très tendue. Les manifestations contre les coupures de courant, se multipliaient. La dernière en date, le barrage sur la route nationale 7, à Tanjombato, érigé par des habitants de ce quartier, vendredi soir. Avec les longues coupures intempestives, les prétextes et les promesses non tenues de la Jirama, ses clients en avaient ras-le-bol. La fin du délestage a été annoncée pour, vendredi dernier. Mais le délestage persistait. Marcel Ramaroson, le directeur général adjoint en charge de l’électricité dans le Ria, a expliqué que le retard de l’arrivée des fuels lourds a provoqué la prolongation du temps de délestage. Il souligne, par ailleurs, que d’autres coupures peuvent encore survenir, malgré la résolution de ce « délestage économique ». Hier, par exemple, le courant a été coupé à Andohatapenaka, et à l’Ouest d’Antananarivo, d’Andraharo jusqu’à Andranotapahana. « Des incidents peuvent générer un délestage technique. Les travaux d’entretien se poursuivent. Nous ferons de notre mieux pour éviter des coupures, surtout, en cette période de fête », note-t-il.