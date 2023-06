ANTSAHAMANITRA – Kiaka et ses enfants enflamment la scène

Du rock à 100% et une ambiance très chaleureuse. Le spectacle offert par le groupe de rock malgache Kiaka était le rendez-vous que nombreux fans n’ont pas voulu rater, hier. Vêtue de noir de la tête au pied, la plupart des spectateurs a adopté ce dress code pour honorer le grand événement. «Je porte du cuir et des accessoires pour rendre hommage à mon idôle qui n’est autre que Kiaka», avoue Steven Rakotoson, un grand fan du groupe Kiaka, venu à Antsahamanitra hier. Nini du groupe Kiaka accompagné de sa fille Harena ont chanté le tube «Diso fiantefa». Cela a provoqué une vive émotion chez le public d’Antsahamanitra. «Monter sur scène avec nos enfants est une première pour nous, les membres du groupe. Étant donné que ce sont eux qui vont nous succéder. On le fait aussi pour leur transmettre les valeurs du rock», confie Nini du groupe Kiaka. Pendant le concert, le groupe de rockeurs malgaches a revisité tous ses grands titres depuis ses 37 années de scène dont «Malala», «Lasa tia anao aho», «Tsy sahy», «Ilay mahantra». L’icône du rock malgache Kiaka a occupé la scène musicale depuis 1986.