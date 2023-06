ANTOHOMADINIKA – Mère et fille dealeuses de rôrô

Une quadragénaire et sa fille âgée d’une vingtaine d’années ont été arrêtées pour vente de rôrô, une drogue synthétique dérivée de l’héroïne. Dans la foulée, deux jeunes consommateurs, tous les deux âgés de vingt-quatre ans se sont faits cueillir avec elles. Ces derniers étaient venus s’en procurer lorsque les forces de police ont débarqué. L’opération a été conduite par des policiers en tenue civile. Mis au parfum d’un pullulement de rôrô à Antohomadinika et ses environs, la police des stupéfiants a déployé des éléments pour se fondre dans le décor. Après avoir tenu à l’œil les suspectes ainsi que les mouvements qui se passaient dans leur repaire, les policiers sont intervenus pour les prendre par surprise. Une quantité compromettante de rôrô ainsi que du matériel pour administrer la drogue ont, de ce fait, été saisis. Très répandue, cette nouvelle génération de produit stupéfiant, plus forte que le chanvre indien, fait des ravages parmi les jeunes et les adolescents de la capitale. Devant ce fléau, le service central de lutte contre les produits stupéfiants multiplie les sensibilisations dans les établissements scolaires.