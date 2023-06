44E GRAND RALLYE DE MADAGASCAR – Mika et Faniry parmi les trente-deux engagés

Trente-deux équipages prendront vendredi, le départ du Grand Rallye de Madagascar. Ce rallye compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar. Une belle bagarre en perspective. Trente-deux équipages sont engagés et prendront le départ de la 44e édition du Grand Rallye de Madagascar Vidy Varotra, qui se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18 juin. Ce rallye qui compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar, sera marqué par la participation des jumeaux Rasoamaromaka. Ces jeunes pilotes sont de passage au pays après leur participation au Clio Trophy Rallye d’Aléria en Corse en début juin, comptant pour le championnat de France. Le champion de Madagascar 2021, Mika Rasoamaromaka, en compagnie de Fabrice Rasata-Herindraibe conduira la même Peugeot 206 ce weekend. Mika a récemment brillé au Clio Trophy en s’installant sur la plus haute marche des juniors, lors de la deuxième manche au Rallye de Castine en début mai, et troisième chez les juniors au Rallye d’Aléria en début juin. L’équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambolona sera au volant de la même Peugeot 208 T16. La précédente édition du Rallye Asacm a été marquée par le malheureux incident de sabotage sur les voitures des frères Rasoamaromaka. La fédération a cette fois pris les précautions nécessaires de sécurisation du parc fermé pour éviter un nouvel incident.

Combat

Leur participation apportera plus d’ingrédients à cette deuxième manche nationale. Les grosses pointures et leaders provisoires après la manche inaugurale seront tous de la partie. Le vice-champion national et vainqueur du précédent rallye Asacm, Fréderic Rabekoto, au volant d’une Subaru Impreza, vainqueur du premier rallye de la saison, le Rallye Motul, y défendra son titre. Ce sera aussi une occasion pour le champion de Madagascar en titre, Mathieu Andrianjafy sur Subaru, classé deuxième lors de la première manche, de rectifier son tir. Après son succès, sa troisième place au classement général, lors de son premier essai au volant d’une quatre roues motrices, le jeune Aro Kiady Rajemison sur une Subaru sera lui aussi de la partie. Douze épreuves spéciales dont sept différentes et longues de 213,18km avec des liaisons longues de 195,04km aux alentours de la route nationale 4, seront au programme de ce Grand Rallye de Madagascar de trois jours. La PC se trouvera cette fois au Canal Olympia à Andohatapenaka.

Liste des engagés :

1-Jacques-Sylvie (Asa Tanà-Asa Tanà) Canam SSV4

2-Ulysse-Irina(Go Janga-Go Jnaga) Celica

3-Yan-Willy (SRK-Asa Tanà) X3 XRS Turbo R

4-Dani-Irdonen (Asa Tana) Subaru

5-Onja-Meme (TMF Rally-Asacm) Peugeot 207

6-Mikajy-Fetrarivo

7-Ony-Tofa (FMMSAM-FMMSAM) Peugeot 206

8-Olivier-Sandrah (Asacm-FMMSAM) Peugeot 306

9-Toony-Anjara

10-Lee-Sefokely (Asacm-Asacm) Subaru

11-Frederic-Mick (Asacm-Asacm) Subaru Impreza

12-Rado Raben-Anja Raben (MSA-MSA) Peugeot 206

13-Betojo-Benaina (Asacm-Asacm) Peugeot 205

14-Maurice-Ranja (MSA-MSA) Peugeot 205

15-Tefy-Fab (MSA-MSA) Peugeot 205

16-Daddy Soaf-Ophelya Soa (Tac’s-Tac’s) Peugeot 504

17-Mika-Rasata (TMF Rally-Tac’s) Peugeot 206

18-Freddy-Dis (AMA-AMA) Isuzu D-Max

19-Faniry-Mahents (TMF Rally-Asacm) Peugeot 208 T16

20-Aro Kiady-Fanja (Asacm-Asacm) Subaru Impreza

21-Ndrianja-Ravaka (Asacm-Asacm) Citroën C2

22-Mathieu-Andry Tahina (Asacm-Asacm) Subaru

23-Smileman-Herinjaka (Go Janga-Go Janga) VW Golf MK1

24-Africain Blanc-Ravince (TMF Rally-TMF Rally) Subaru

25-Tahina-Rojo Raben (Asacm-Asacm) Subaru Impreza WRX STI

26-Yves Mau-Rina (ASA Tana-ASA Tana) Mitsubishi Evo X

27-Mann-Maika (Asacm-AMA) Seat Ibiza Cupra

28-Ny Toky-Gael (FMMSAM-FMMAM) VW Golf MK2

29-Anjabob-Patou (ASA Tana-Go Janga) Land Rover Defender V8

30-Bobo Jr-Sameer(Tasamm-Asacm) Subaru

31-Ando Anthony-Kevyn (Asacm) Peugeot 309 16S

32-Legah-Dexta (Asacm-Asacm) Peugeot 205