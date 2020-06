Profession – Le métier de l’artisan à moderniser

Relance durable. C’est l’objectif que les responsables étatiques se fixent pour le secteur artisanat dont la journée mondiale a été célébrée hier. Le secteur en lui même compte 75% de s emplois dont les 80% sont composés de femmes. Selon les données de l’institut national des statistiques, ce secteur a atteint une valeur d’exportation à hauteur de dix-sept millions d’euros.

« Il y a cent quatorze métiers d’artisans à Madagascar. Si nous avons l’habitude de parler de l’artisanat comme des travaux de sculpture de bois, tissage et autres, aujourd’hui, le ministère de l’Industrie du commerce et de l’Artisanat oriente ses actions de manière à valoriser la contribution du secteur dans l’économie du pays» a souligné Lantosoa Rakotomalala ministre de l’Industrie du commerce et de l’Artisanat. En ce sens, des projets d’infrastructures considérables sont en cours d’élaboration au niveau du MICA.

Ces infrastructures sont destinées à appuyer, développer, former et moderniser ces métiers d’artisan. Également parmi ces infrastructures, la mise en place d’unité de production de matières premières afin de soutenir l’amélioration de la qualité de l’artisanat dans son ensemble. « L’artisanat, vers une relance économique inclusive et durable » était le thème choisi par le MICA pour marquer l’évènement.