Essais cliniques – De l’artésunate et de le vitamine C dans les injections

Les médicaments injectables, dont l’efficacité dans le traitement des patients atteints de la covid-19 est à évaluer, sont enfin dévoilés. Il s’agit de l’artésunate et de la vitamine C. Ce protocole d’essai clinique est mis en ligne sur le site du Pan African Clinical Trials Registry (PACTR). Ce document souligne que cet essai vise à évaluer l’innocuité et l’efficacité de l’artésunate, seul ou combiné avec de la vitamine C, dans la réduction de la charge virale sur les patients atteints de la covid-19. Ces deux substances seront administrées par voie intraveineuse. « L’artésunate est un antipaludéen, reconnu dans le traitement des inflammations. Ces médicaments peuvent être efficaces dans le traitement du coronavirus, si on se base sur les expériences et les essais déjà réalisés», explique un chercheur, hier.

Les patients qui acceptent ces essais cliniques passeraient plusieurs analyses, avant et pendant le traitement. L’état de leur organisme sera scruté en détails. Ils passeront des examens de radiographie, des scanners, entre autres. « Ces analyses permettront de connaître l’état de santé de chaque patient. Au cas où il présente des problèmes de foie, une insuffisance rénale, ou d’hypertension artérielle, il ne pourra pas recevoir ces substances injectables », enchaîne notre source.

Tous les porteurs du virus qui acceptent ce protocole de soin, ne recevront pas ce traitement. Un groupe recevra du placebo. « Certains professionnels de santé avancent qu’on peut guérir de cette maladie sans traitement. Nous allons le vérifier. Mais au cas où l’état de santé du patient change, on lui administrera des médicaments », explique un membre du comité d’éthique de ces essais cliniques.

La dose prescrite sur chaque patient n’a pas été révélée, mais il sera sous observation pendant sept jours. Pour Antananarivo, ces essais cliniques s’effectueront au Village Voara à Andohatapenaka. Le traitement et les analyses seront pris en charge par l’État.