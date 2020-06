Épidémie – Mille personnes infectées en un mois

Un peu moins de trois mois se sont écoulés depuis la déclaration des premiers cas de covid-19. Madagascar a franchi la barre de mille deux cents cas, hier, dont huit cent quatre vingt cas actifs, trois cent dix guéris et dix décès, selon le bilan du Centre de commandement opérationnel (CCO). Il y a encore un mois, pourtant, le pays n’a répertorié que cent soixante dix cas, dont soixante étaient en traitement. En un mois, mille nouveaux cas ont donc été détectés. La courbe des nouveaux cas est montée en flèche depuis la mi-mai. Le CCO rapportait, depuis, une dizaine, une vingtaine, une quarantaine voire une soixantaine de nouvelles personnes contaminées, par jour. «Cette augmentation des cas est normale avec la hausse des tests réalisés. De plus, le virus se propage déjà dans la communauté », indique un infectiologue.

Le nombre de tests réalisés est passé de quatre mille, au début du mois de mai, à près de quinze mille, hier. La hausse du taux de positivité entre cet intervalle de temps, confirme cette propagation du virus dans la communauté. Il a été de 3%, il y a un mois, et de 8%, hier.

Au début, de cette épidémie, pourtant, la vitesse de propagation du virus a été lente. L’État s’est empressé d’appliquer les dispositifs de confinement dès l’annonce des premiers cas. Résultats : les cas détectés ont été, en général, des cas importés. Il y a eu très peu de cas contacts et la plupart des cas ont été sous contrôle.

La tendance s’est inversée, depuis le déconfinement progressif dans les régions touchées par l’épidémie. Une décision que l’Etat a dû prendre, face aux impacts de la crise sanitaire sur l’économie. Malheureusement, les sensibilisations sur les gestes barrières qui pourraient empêcher la transmission du virus, n’étaient pas prises au sérieux. Les marchés et les autres lieux publics sont bondés. La distribution des aides de l’État aux plus vulnérables a occasionné des rassemblements. Les gens ne respectent pas la distanciation sociale et ne portent pas de masque.

Les professionnels de santé sont certains que les chiffres vont encore augmenter. « On doit s’attendre à la hausse des personnes infectées. C’est impossible que les cas diminuent », affirme un médecin. D’autres soutiennent que ce temps froid favorisera l’augmentation des cas. «Normalement, en cas d’épidémie, c’est à ce stade que le confinement total doit être mis en œuvre», lance un autre. Il est peu probable que l’État revienne au confinement. L’économie est encore mal en point. Au sein du ministère de la Santé publique, les activités se concentreraient, principalement, sur la baisse du taux de mortalité.