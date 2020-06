Athlétisme – Les championnats sur piste reportés

Deux événements majeurs figurent encore dans le calendrier du deuxième semestre pour la Fédération malgache d’athlétisme. La tenue de ces compétitions reste floue.

Tout le système à l’arrêt. Selon le calendrier d’activités de la Fédération malgache d’athlétisme, les championnats de Mada­gascar sur piste sont programmés au début du mois de juillet.

La Fédération a finalement décidé de les reporter. Les sommets nationaux des minimes et juniors sont initialement programmés les 1er, 2 et 3 juillet au stade d’Ala­robia et ceux des cadets et séniors une semaine plus tard, du 10 au 12 juillet.

Les dirigeants et techniciens de l’instance nationale ont, tout de même, espéré la reprise des activités vers le début du deuxième semestre mais vue que la crise sanitaire persiste, la situation ne reviendra surement pas à la normale d’ici peu. «Nous avons décidé de reporter les championnats nationaux à des dates ultérieures car il est impossible pour l’heure de reprendre les activités ni de fixer des dates au vu de la situation sanitaire actuelle », confie la présidente de la Fédération malgache d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo.

De plus, les athlètes ont besoin de temps pour se préparer et devraient disputer d’abord leurs championnats régionaux avant les sommets nationaux. Ce grand rendez-vous national n’aura donc lieu que vers le dernier trimestre, au plus tôt. Les championnats sur piste sont d’habitude marqués par la domination des athlètes d’Analamanga chez les seniors et ceux d’Atsimo Andrefana chez les jeunes.

Aucune sortie

Outre les championnats sur piste, la Fédération n’a plus dans son calendrier que le Marathon International de Tanà programmé au mois d’octobre sauf annulation si la situation sanitaire ne s’amé­liore pas. Impactée par la crise sanitaire, la Fédération n’a pu organiser que deux événements au début de la saison dont la course de sensibilisation intitulée «Athlétisme pour tous » à la fin janvier et les championnats de Mada­gascar de cross country à Antsirabe le 23 février.

Les autres événements depuis le mois de mars ont tous dû être annulés. Le championnat national de trail qui devait se dérouler au début mai et quatre sorties internationales ont également été annulées qui sont les mondiaux en salle prévus à Nanjing Chine à la mi-mars, le championnat d’Afrique de cross country à Lomé Togo (8 avril), le Meeting international de Maurice les 17 et 18 avril ainsi que le Meeting inter Iles prévu à la Réunion le 2 mai.

Les instances internationales ont déjà annoncé dès le début de cette crise sanitaire l’annulation de nom­breux événements dont les championnats d’Afrique prévus du 24 au 28 juin en Algérie.