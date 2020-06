Analakely – Les commerçants portent plainte

Après la démolition des box jugées illicites par la Commune Urbaine d’Antananarivo à Analakely, les commerçants vont saisir le tribunal. « Nous allons présenter une requête pour que les travaux de démolition cessent. Avant la démolition, on a entamé des pourparlers avec la commune mais cela a été vain. On n’a plus rien pour nourrir notre petite famille », explique Mparany Andrihamihaja, commerçant.

Lors d’une conférence de presse hier, les commerçants propriétaires des neuf box démolies cette semaine ont déclaré qu’ils contestent la décision de la commune. « Comment allons-nous survivre durant cette période de confinement et de crise sanitaire alors que notre gagne-pain quotidien a été détruit. Nous estimons être en droit d’occuper cette partie puisque nous avons payé les patentes à la commune », se défend une autre commerçante.

La Commune Urbaine d’Antananarivo a déjà apporté une explication sur les box, indiquant que celles ci étaient implantées sur une emprise publique. Et qu’en principe, les constructions en dur doivent avoir un permis pour une occupation permanente, ce qui n’est pas le cas pour les box à Analakely, derrière le 1er arrondissement.