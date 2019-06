Tennis – circuit mondial juniors d’antananarivo – Quinze pays en lice à Ilafy

Deux étapes se dérouleront ce mois de juin pour le circuit mondial juniors d’Antananarivo grade 5. Toky Ranaivo, tête de série numéro un du tournoi y participera.

Un tournoi d’envergure. La Fédération Malagasy de tennis, en partenariat avec le Club Olympique de Tananarive est dans la dernière ligne droite pour ce qui est de l’organisation de la première étape du circuit mondial juniors d’Antana­narivo grade 5, qui se jouera du 17 au 23 juin. La seconde étape, quant à elle, s’étalera du 24 au 30 juin.

Les matches se joueront sur les courts du Club Olym­pique de Tananarive (COT) et le tournoi en question, outre la participation des joueurs malgaches, recensera la présence des pays comme la France, le Botswana, l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Égyp­te, le Kenya, l’île Maurice, la Serbie, l’Angleterre, la République Tchèque, la Russie, la Norvège, l’Ukraine ainsi que l’Autriche.

En tête d’affiche, on aura Toky Ranaivo, pensionnaire du centre ITF de Casablanca, qui est désormais tête de série numéro un du tournoi avec sa place de 423e mondiale chez les juniors. Il aura comme adversaire direct le Britannique Luka Petrovic, vainqueur du tournoi du circuit mondial juniors d’Antananarivo grade 5, en 2018.

Les autres joueurs malga­ches engagés sont Fenosoa Rasendra, Dimitri Rabebon ou encore Kiady Andrianaivo Raharinosy.

Wild card

Chez les filles, les meilleures joueuses malgaches seront tête de série numéro un (Narindra Ranaivo, 487e mondiale), numéro deux (Mialy Ranaivo, 612e mondiale) et numéro trois (Finaritra Andriamadison, 1317e mondiale). L’Égyptienne Habiba Farouk (1259e mondiale), quant à elle, sera la tête de série numéro trois.

On aura aussi, par la même occasion, la participation de Tsantaniony Iari­niaina, bénéficiant d’une « wild card » de la part de la Fédération Malagasy de tennis.

Maholy Razakaniaina, Safidisoa Nomenjanahary et Fitia Rakotondramboa seront les autres joueuses malgaches en lice durant le tournoi.

Le tournoi débutera donc le 17 juillet, mais des matches de qualification pourraient se jouer le 16 juillet. Le juge arbitre international Naina Razatovo officiera les deux tournois du circuit mondial U18 d’Antananarivo et il aura la supervision du chef du département « arbitrage » de la Fédération Internationale de Tennis Iain Smith qui viendra spécialement.