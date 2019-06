Disparition – Donnat Rasamimanana, un artiste complet s’éteint

Le mélomane averti, Donnat Rasamimanana, s’est éteint. Cet auteur-compositeur et musicien pluri-instrumentaliste laisse en héritage sa passion pour la musique.

Apprécié de tous dans le milieu artistique pour sa grande générosité et surtout pour son humilité, Donnat Rasamimanana s’est toujours affirmé comme cette personnalité bienveillante qui, depuis les coulisses, apprécie avec fierté la réussite de ses protégés. Etant un homme de l’ombre qui illuminait la scène musicale par son talent et grâce à ses compositions à travers plusieurs générations d’artistes, il s’est éteint hier, à l’âge de 54 ans. De lui on retiendra surtout cette passion intarissable pour la musique, mais aussi cette complicité et cette convivialité dont il a toujours fait preuve à l’égard de ses collègues chanteurs et musiciens.

Donnat Rasamimanana qui nous quitte si soudainement, laisse derrière lui un héritage artistique exceptionnel. Il ne cessait de composer et de créer pour éblouir continuellement à travers les textes qu’il écrit et les mélodies qui les subliment. Donnat Rasamimanana a contribué à l’épanouissement d’artistes de toutes les générations, de Poopy à Nanie, en passant par Tovo J’Hay, Aina Cook et Colombes, mais encore Zinnia et Paris. Dynamique, fougueux et souvent avec le mot pour rire, il a toujours eu le cœur sur la main. Désormais, il repose éternellement aux côtés de ses illustres pairs dans un monde meilleur.

Respectable et admirable

Ayant appris la triste nouvelle, Nanie affirme « Voilà donc que tu nous quittes aussi Donnat. Toi qui venais tout juste de m’envoyer une nouvelle chanson sur laquelle on allait collaborer, toi qui m’as tellement appris dans le monde de la musique. Repose en paix mon ami ». Rija Ramanan-toanina de rajouter « Il s’est toujours affirmé pour moi comme une personne énergique. Sa disparition est aussi soudaine que triste pour nous tous».

Donnat Rasamimanana laisse orphelins deux enfants et toute la communauté artistique également. « Il a eu un petit problème de santé au niveau du cœur, mais faisant preuve de courage, il s’en est toujours remis. Il n’a jamais fait preuve de faiblesse, mais s’est toujours montré fort », confie sa fille Sitraka Rasamimanana. Une veillée funèbre se tient actuellement dans sa demeure à Ambohidahy Ankadindramamy. Il sera inhumé dans le caveau familial à Ambohidavenona, ce vendredi. Respecté et aimé de tous, Donnat Rasami-manana nous laisse le meilleur de lui-même, le tout retranscrit avec amour dans chacune de ses chansons, que toute une génération de chanteurs sera toujours fière de chanter encore et toujours.