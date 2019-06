CAN 2019 – Vingt-quatre joueurs en direction de Marrakech

La sélection malgache bouclera sa préparation pour la CAN avec un ultime stage, au Maroc. Elle disputera un dernier match amical, vendredi face à la Mauritanie.

Les Barea de Madagascar se sont envolés pour le Nord du continent, hier après-midi. Ils y effectueront un dernier stage de préparation. Et ce, afin de s’habituer aux conditions climatiques de la région maghrébine. Par la suite, ils prendront la direction de l’Égypte, au début de la semaine prochaine. Ils seront basés à Alexandrie et entreront en lice le samedi 22 juin, pour le compte de la première journée de la CAN.

Nicolas Dupuis a décidé de prendre vingt-quatre joueurs, pour ce dernier rassemblement à Marrakech. Soit les vingt-trois initialement enregistrés auprès de la CAF pour disputer la phase finale, auxquels vient s’ajouter le défenseur réserviste, Fabien Boyer. « On hésite encore, notamment en raison d’une blessure. Je ne donnerai pas de noms. Mais voilà pourquoi on emmène vingt-quatre éléments. On prendra notre décision finale à propos de la liste des vingt-trois une fois le stage au Maroc terminé », explique le technicien français.

Les Barea disputeront un troisième et dernier match amical, en marge de ce séjour marocain. Ils affronteront la Mauritanie, ce vendredi. Ce sera l’occasion de se remettre sur les bons rails, après le nul face au Luxembourg et la défaite face au Kenya. À ce propos, Nicolas Dupuis n’est pas inquiet : « Nous avons effectué un maximum de rotations. Quand nous chamboulons tout, nous mettons en péril l’équilibre. Mais je me devais de faire rentrer et de tester tout le monde. Nous avons dominé sur ces deux matches. Avec notre équipe type, nous aurions gagné », juge-t-il.

La Grande île évoluera dans le groupe B de la CAN. « On parle toujours du Nigéria. Mais la Guinée, invaincue lors des éliminatoires, est peut-être le réel favori. Ce premier match face aux Guinéens sera capital. Idem pour la deuxième sortie contre le Burundi, où il faudra surtout faire un très bon résultat. Après, je pense qu’on validera notre qualification pour les huitièmes de finale face au Nigéria », conclut le sélectionneur à ce sujet.

La composition des groupes

Groupe A (Le Caire) : Egypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe

Groupe B (Alexandrie) : Nigéria, Guinée, Madagascar, Burundi

Groupe C (Le Caire) : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie

Groupe D (Le Caire) : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie

Groupe E (Suez) : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola

Groupe F (Ismailia) : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée Bissau-

Le calendrier de la phase de groupe :

Première journée :

Vendredi 21 juin

23h : Égypte – Zimbabwe

Samedi 22 juin

17h30 : RD Congo – Ouganda

20h : Nigeria – Burundi

23h : Guinée – Madagascar

Dimanche 23 juin

17h30 : Maroc – Namibie

20h : Sénégal – Tanzanie

20h : Algérie – Kenya

Lundi 24 juin

17h30 : Côte d’Ivoire – Afrique du Sud

20h : Tunisie – Angola

23h : Mali – Mauritanie

Mardi 25 juin

20h : Cameroun – Guinée-Bissau

23h : Ghana – Bénin

Deuxième journée :

Mercredi 26 juin

17h30 : Nigeria – Guinée

20h : Ouganda – Zimbabwe

23h : Égypte – RD Congo

Jeudi 27 juin

17h30 : Madagascar – Burundi

20h : Sénégal – Algérie

23h : Kenya – Tanzanie

Vendredi 28 juin

17h30 : Tunisie – Mali

20h : Maroc – Côte d’Ivoire

23h : Afrique du Sud – Namibie

Samedi 29 juin

17h30 : Mauritanie – Angola

23h : Bénin – Guinée-Bissau

Troisième journée

Dimanche 30 juin

19h : Madagascar – Nigeria

19h Burundi – Guinée

22h : Ouganda – Égypte

22h : Zimbabwe – RD Congo

Lundi 1er juillet

19h : Afrique du Sud – Maroc

19h : Namibie – Côte d’Ivoire

22h : Kenya – Sénégal

22h : Tanzanie – Algérie

Mardi 2 juillet

19h : Bénin – Cameroun

19h : Guinée-Bissau – Ghana

22h : Mauritanie – Tunisie

22h : Angola – Mali

Le calendrier de la phase finale

Huitièmes De Finale

(2 premiers et 4 meilleurs troisièmes)

Vendredi 5 juillet

19h : 1er groupe D –

3e groupe B/E/F

22h : 2e groupe A –

2e groupe C

Samedi 6 juillet

19h : 2e groupe B –

2e groupe F

22h : 1er groupe A –

3e groupe C/D/E

Dimanche 7 juillet

18h : 1er groupe B –

3e groupe A/C/D

22h : 1er groupe C –

3e groupe A/B/F

Lundi 8 juillet

19h : 1er groupe E –

2e groupe D

22h : 1er groupe F –

2e groupe E