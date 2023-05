TREMBLEMENT DE TERRE – Les séismes se succèdent

Des successions de tremblements de terre ont été ressenties à Antananarivo. L’Institut et observatoire de géophysique d’Antananarivo (Ioga) n’évoque pas de phénomène inquiétant.

Les habitants d’Ifanja, dans la région d’Itasy, sont sur le qui-vive. La terre a tremblé trois fois, en l’espace de 10 heures, dans cette commune, dans la nuit du mercredi au jeudi matin. Elle a été l’épicentre des séismes, ressentis jusqu’à Antananarivo, hier et avant-hier, selon l’Institut et observatoire de géophysique d’Antananarivo (Ioga). « La population m’a exhorté à appeler des responsables pour signaler ces successions de tremblements de terre. Ils craignent que quelque chose se produise, après ces secousses. Ce sont des phénomènes inhabituels chez nous », communique le maire d’Ifanja, Hanitriniaina Rafanomezana. La première secousse, ressentie mercredi vers 19 heures et quart, a été d’une magnitude de 4,1 sur l’échelle de Richter, selon l’Ioga. Elle a effrayé les habitants à proximité de l’épicentre. « Notre enfant a crié lorsqu’il a ressenti les vibrations. Heureusement, qu’elles n’ont duré que quelques secondes. », enchaîne Hanitrinaina Rafanomezana. La deuxième se serait produite en pleine nuit, son intensité aurait été plus faible.

Aucun dégât

La troisième a réveillé des gens, tôt le matin du jeudi. Vers 4 heures et quart, un séisme de 3,2 sur l’échelle de Richter a de nouveau frappé. Plus de peur que de mal. Ces séismes n’ont fait aucun dégât, ni dans les zones à proximité des épicentres, ni ailleurs. Ifanja, qui se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale, n’est pas la seule à s’alarmer face aux fréquents tremblements de terre qui se sont produits, ces derniers temps. Avec le séisme d’une magnitude de 3,9 sur l’échelle de Richter, ressenti le mardi 9 mai, vers 1 heure du matin et dont l’épicentre a été localisé à Alaotra Mangoro, ainsi que les tremblements de terre des 10 et 11 mai, des habitants d’Antananarivo sont, également, inquiets. « Il n’y a rien d’alarmant », rassure le sismologue Andry Ramanantsoa, chef de laboratoire en sismologie auprès de l’Ioga.

Selon ce technicien, le tremblement de terre est un phénomène naturel dans les zones sismiques, comme Itasy et Alaotra Mangoro. Le fait qu’il survienne fréquemment ne révèle rien d’anormal. « Notre machine enregistre souvent des vibrations. Mais Antananarivo ne les ressent pas toujours », ajoute-t-il. Le séisme le plus puissant mesuré ces derniers temps, serait de près de 4 sur l’échelle de Richter. « Il n’y a de dégât que lorsque la magnitude est au-dessus de 5 », enchaîne Andry Ramanantsoa.