TOLIARA – La rue menant vers la Région réhabilitée

Depuis la mise en place des régions en 2005, la rue menant vers les locaux de la région Atsimo Andrefana a toujours été dans un piteux état.

Un ouf de soulagement pour les riverains de la commune rurale de Mitsinjo Betanimena. Les deux kilomètres reliant le croisement Andaboly et le bureau de la région Atsimo Andrefana ainsi que l’hôpital Manara-penitra situé dans la circonscription de Mitsinjo Betanimena, sont enfin réhabilités. Les travaux ont été lancés officiellement avec le gouverneur de la région Atsimo Andrefana en octobre 2022 et sont en phase finale selon les précisions du Pôle intégré de croissance (PIC) à Toliara. « Cette portion de rue principale menant vers les bureaux de la région sera réceptionnée d’ici deux mois au plus tard, avec les autres rues en réfection dans la ville de Toliara, et financées par PIC » explique Mikaly, coordonnateur du programme PIC à Toliara. La rue menant vers la Région a été pendant des années dans un piteux état. Depuis la mise en place des régions en 2005, le bureau de la région Atsimo Andrefana a élu domicile dans un bâtiment situé dans la commune rurale de Mitsinjo Betanimena. Mais les deux kilomètres de piste depuis la rue principale goudronnée d’Andaboly n’ont jamais été touchés par aucun chef de région ni gouverneur. « La piste a longtemps malmené les usagers de cette rue, les tireurs de cyclo-pousses ainsi que les habitants de la commune rurale de Mitsinjo Betanimena, laquelle abrite l’hôpital Manara-penitra de Toliara et le centre antiacridien (IFVM), » reconnaît le maire actuel de la commune de Mitsinjo Betanimena, Larry Robert. « La délimitation de la commune commence au niveau « des plaques » ,au croisement vers Betania. Ce qui signifie que 1,2 km environ de cette rue ne concerne pas notre commune mais plutôt la commune urbaine de Toliara » se justifie-t-il.

6 kilomètres

Des solutions « tip-top» ont été prises par le responsable de la commune de Mitsinjo, par deux fois, depuis qu’il est à la tête de cette commune en 2019. Les trous importants de la piste ont été rebouchés par des caillasses ou des bouts de terre quand l’accès devenait trop cahoteux. La commune rurale de Mitsinjo Betanimena n’a jamais eu assez de budget pour réhabiliter la partie de la rue en goudron. Le programme PIC, dans son projet de développement et d’embellissement de la ville de Toliara, a financé la réfection de la rue en goudron jusqu’au croisement de l’hôpital Manara-penitra. D’autres travaux de réhabilitation sont en cours, dont notamment la maison rouge à l’hôtel Moringa, la rue derrière les locaux de l’armée partant de Betela à Tanambao Morafeno, celle reliant Soanafindra à Amborongony, la ruelle depuis le tribunal vers Murex à Andaboly et une ruelle de Tanambao menant à la grande rue vers Andaboly. Ce pack de travaux de 6km financés par le PIC transforme beaucoup la ville de Toliara, bien que plusieurs autres quartiers vivent encore dans la boue et les eaux stagnantes quand vient la saison des pluies. L’amélioration de ces divers accès vers les quartiers facilite le travail des tireurs de cyclo-pousses surtout, vu qu’il n’y a pas de transport en commun. Les motos tricycles pouvant transporter jusqu’à huit personnes et jusqu’à quinze pour les plus gros, servent à relier deux quartiers éloignés tels qu’Ankilifaly à Maninday ou encore Ankilifaly à Ankilimarovahatse, à l’entrée de la RN7.