Dans le cadre de la préparation de la relève et la poursuite de son programme d’activités annuelles, la ligue de tennis Analamanga (LTA) présidée par Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa organisera du 13 au 21 mai prochain au COT d’Ilafy le championnat jeune par équipe à Analamanga. « Le but de ce tournoi est de sensibiliser, améliorer les talents des jeunes et moins jeunes raquettes pour assurer la relève de la discipline. La ligue de tennis d’Analamanga compte 19 clubs et ce championnat jeune par équipe mettra aux prises les catégories allant de la catégorie U8 à U18. La ligue de tennis Analamanga est le premier fournisseur des joueurs de l’équipe nationale donc c’est une occasion pour les joueurs et joueuses de montrer leurs talents », confie Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa. Les entrées en lice de Ravaka Ramanantoanina, Elisoa Andriantefihasina, Iriela Rajaobelina chez les U16/U18 et Mirija Andriante­fihasina, Mahery Raoily et Tefy Ranja Rabarijaona attireront l’attention du public. Et Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa de continuer: « grâce à l’aide de nos sponsors et partenaires, les meilleurs clubs et coachs seront primés pour qu’ils puissent encourager et encadrer les jeunes dans leur entités respectives. La LTA essaiera de maintenir ce tournoi durant notre mandat pour vulgariser la discipline », conclut-elle.