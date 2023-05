TENNIS DE TABLE – CHALLENGE MASSET – Setra Rakotoarisoa sur la plus haute marche

Le triple champion de Madagascar, Setra Rakotoa­risoa enchaine les succès dans l’hexagone. L’expatrié qui évolue depuis le mois de juillet de l’an passé, au club Pays Rochois et Gene­vois 74, vient de remporter le trophée du Challenge Cup à Masset. La compétition s’est tenue ce weekend au gymnase du complexe de La Roche sur Foron. «C’est un tournoi inter- club. Chaque club de la région y présente son meilleur joueur», explique Setra Rakotoarisoa. Il s’est imposé en finale par 3 sets à 0, contre Alexy, le numéro un du club Ambilly, après sa victoire nette de 3 à 0 en demi-finale contre Thanguy du club d’Annecy. Les compétitions s’enchainent pour l’expatrié et ancien joueur de l’Acacia. Il jouera, ce samedi, la finale du championnat de France par équipe. Son club, Pays Rochois et Genevois 74 classé actuellement deuxième, affrontera le leader, le club de Levallois à Paris.