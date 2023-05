MADAGASLAM – Hichim prêt à défendre l’honneur du pays

« Ramener la Coupe à Madagascar est le défi que je vais relever, » projette Hichim, le talentueux poète-slameur qui représentera la Grande île pour cette édition de la coupe du monde de slam 2023.

Le poète-slameur Hichim s’est envolé pour Paris hier. Du 15 au 21 mai 2023, une vingtaine de pays se donneront rendez-vous à Paris Belleville afin de défendre l’honneur de leurs pays respectifs. Hichim n’ira pas tout seul, il sera accompagné et coaché par Tohy Nomena, présidente de l’association Madagaslam, et par Bini, le responsable des projets internationaux de Madagaslam. Pour ce grand concours international, chaque pays est recommandé de slamer dans sa langue maternelle. Hichim s’est entraîné et a rédigé tous les textes qu’il va jouer à cette Coupe du monde, depuis le mois de décembre 2022. Au programme, trois phases sont prévues. La première phase est l’éliminatoire. Chaque poète doit passer par 3 rounds. Après, seulement 12 candidats iront en demi-finale. Les 6 derniers candidats les mieux notés iront en finale. Au sujet du représentant malgache, il va passer le premier jour du concours. De son vrai nom, Abdoulanlim Abdillah, Hichim est originaire de Comores.

Coupe du monde

L’artiste de 22 ans est un étudiant à l’Université d’Antananarivo. Depuis 2015, le jeune artiste a plongé dans le monde du slam. Il a participé aux concours de slam national organisé par l’association Madagaslam, pendant 3 éditions. En 2022, il est lauréat du championnat de Madagascar de slam poésie. Les textes du poète-slameur retracent la vie quotidienne, l’amour…Pendant sa visite en Europe, Hichim est attendu pour diverses rencontres poétiques, des spectacles…Ainsi le poète slameur et la délégation vont séjourner en Europe pendant 1 mois et demi. Grâce à la collaboration de l’association Madagaslam avec l’Institut Français de Madagascar, le SCAC de l’ambassade de France à Madagascar et le Cercle germano-malgache, le projet de passer à la coupe du monde de slam poésie a été concrétisé.