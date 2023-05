JUDO – MONDIAUX DE DOHA – Laura Rasoanaivo fait une brève apparition

La championne d’Afrique junior, Laura Rasoanaivo, rate son entrée aux championnats du monde des seniores à Doha. Haingoniaina Ramiandrisoa entrera en lice samedi.

Élimination précoce. Le premier porte-fanion féminin malgache, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, engagée dans la catégorie des -70kg filles, aux Championnats du monde de judo à Doha au Qatar, plie bagage. Sous les projecteurs, l’entrée en lice de l’ancien numéro un mondial junior de la catégorie, était très attendue par tous les Malgaches du pays et dans le monde. Laura âgée de 19 ans, s’est inclinée hier, par ippon, devant la Bosniaque Aleksandra Samardizic, 25 ans. La championne d’Afri­que juniore en titre a commis trois «shido» ou fausses attaques en une minute et 25 secondes. Avec la pression de défendre pour la première fois les couleurs nationales à une compétition de très haut niveau, elle a eu du mal à entrer dans le combat et s’est précipitée en attaquant. À deux reprises, elle est passée à l’offensive en tombant dès la 42e seconde, puis à une minute du combat. L’arbitre a signalé sa troisième faute, 25 secondes plus tard, quand elle a dégagé la garde de l’adversaire, une troisième faute synonyme de l’ippon.

Rétrogradée

«Malheureusement j’ai perdu au premier tour. J’ai beau essayer de faire mieux, mais j’ai eu un petit problème technique», mentionne Laura après le combat, en adressant en même temps ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenue. La Bosniaque, vice-championne des deux derniers tournois majeurs européens, au Dubrovnik seniors European Cup, à la mi-avril, et au Sofia European Open en février a donc remporté la victoire à la suite de la série de fautes de la multiple médaillée d’or aux récents Opens africains. En cas de victoire, Laura aurait affronté la Croate, double championne du monde de la catégorie (2021-2022), Barbara Matic, âgée de 28 ans. À la veille de ce combat, Laura a perdu sa première place au classement mondial des juniores. Elle l’a cédée à l’Allemande Samira Bock qui vient de récupérer son fauteuil de leader, après avoir remporté le titre de championne d’Europe, le 6 mai. Madagascar est représenté par deux combattantes aux Mondiaux de Doha. La deuxième, Haingoniaina Durinah Ramiandrisoa, engagée dans la catégorie des plus de 78kg, entrera en lice le samedi 13 mai. Elle affrontera la Coréenne Park Saetbyeol, âgée de 21 ans, double championne d’Asie en 2018 et 2019. Dans sa quête de la qualification olympique, Laura Rasoa­naivo aura prochainement dans son calendrier deux grands rendez-vous continentaux, à Abidjan le 16 juin et à Niamey le 23 juin.