INFRASTRUCTURES SPORTIVES À MAHAJANGA – La construction du complexe Arena continue

Le projet présidentiel de construction du complexe multisport Arena de quatre mille places à Mangarivotra, est en retard de trois ans, par rapport à la date initiale. Nombreuses en sont les causes, mais principalement, la crise sanitaire de 2020 de la Covid-19 a été l’un des facteurs de retard du projet ainsi que le déblocage des fonds. Aujourd’hui, les travaux avancent mais doucement. On constate que les murs du premier niveau, à l’étage, sont dressés depuis plusieurs mois. Mais cela ne s’arrêtera pas là car il faut encore remonter le béton afin d’obtenir les normes nécessaires pour l’utilisation des salles. Notamment avec les sports collectifs comme le volleyball qui a besoin d’un espace sans obstacle de 12m de haut à partir du sol. Le bâtiment se dessine, toutefois, petit à petit ainsi que les gradins. L’ouvrage est en cours de réalisation et, au vu des travaux, il ne sera pas encore terminé entièrement d’ici la fin de l’année. Les finitions seront encore plus difficiles. Les différentes installations électriques ainsi que les sanitaires, vitrages, traçages des terrains y compris les équipements divers, tels que les panneaux ou cerceaux de basket, les tableaux de score, les poteaux et tant d’autres détails sont à mettre en place. L’équipement des bureaux, des vestiaires, des salles de réunion n’est pas à occulter ainsi que la sonorisation et les écrans. Bref, de grosses tâches restent encore à réaliser. En ce qui concerne la piscine olympique, les travaux ont cessé depuis le mois de décembre aux Plateaux des tombes. Tandis que les occupants du tennis club de Mahajanga ont été expulsés des locaux ainsi que les joueurs de tennis. Le nouveau court est achevé depuis longtemps, mais aucune activité n’y est constatée. Les joueurs de tennis de Mahajanga n’ont donc plus de terrain pour jouer en attendant l’ouverture de la nouvelle installation, près de l’hôtel de ville. Et ce, depuis plusieurs mois.