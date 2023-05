La rumeur sur la viande imbibée de formol a semé la panique au niveau de l’opinion publique cette semaine. Il a suffi qu’un quidam lance l’alerte sur les réseaux sociaux pour que tout le monde y va de son commentaire. Cela montre à quel point l’opinion est crédule et vulnérable. Car c’est peut-être la plus grosse ânerie jamais entendue depuis la première République. On a entendu les mpaka fo, les mpaka ra des légendes devenues réalités actuellement avec les prétendus voleurs d’organe, Marie Rose la femme sans visage, les biby olona ( centaures) que tout le monde entend passer dans les ruelles la nuit mais que personne n’a pris de selfie avec, Kely be tratra le petit monstre qui terrorise la ville… mais de la viande formolée , c’est très fort. Quand on sait qu’il suffit que la mayonnaise tourne pour intoxiquer des centaines de personnes d’un bout à l’autre du pays, on se demande comment la personne qui a consommé cette viande contenant un produit hyper toxique a fait pour rester en vie et raconter sa mésaventure depuis l’au-delà sur les réseaux sociaux.

Il faut savoir que le formol, nom commercial du formaldéhyde ou methanal, de formule chimique CH2O est un produit toxique au goût sucré utilisé dans la conservation du corps sans vie. On le retrouve également dans les produits de bricolage, d’entretien dans les revêtements de murs, de sols ou de meubles, dans les plastiques et dans la fumée de tabac. Jusqu’à preuve du contraire on n’a jamais recommandé le formol dans la conservation des aliments. Il faut ainsi être un véritable génie pour découvrir que le formol a les mêmes vertus que le gingembre et la papaye pour attendrir la viande. En tout si c’était pour faire un buzz ça n’a pas raté. Le canular a obligé les autorités à revoir les visites effectuées dans les abattoirs avant mise sur le marché de la viande. Des descentes sur terrain pour inspecter les boucheries ont été également effectuées mais bien évidemment aucune preuve n’a être établie. Mais il ne faut pas en vouloir à la population en proie à toutes sortes d’insécurité et de manipulation qu’elle croit facilement à toutes les histoires à quat’sous débitées par ci, par là. Une situation mise à profit par ceux qui espèrent que la situation explose alors la population reste stoïque et résignée prête à supporter toutes les malédictions du monde. Eh oui même les secousses telluriques viennent nous titiller au quotidien maintenant. Décidément la dévotion donne des résultats aux antipodes à ceux attendus.