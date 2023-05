FOOTBALL – COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES – Duel final Itasy contre Atsimo Andrefana

Choc final. Les leaders des deux sites, à l’issue de la deuxième phase de la Coupe des sélections régionales U19, Itasy à Mahajanga et Atsimo Andrefana à Ihosy, se qualifient en finale. Itasy bat Sava par 1 à 0, lors de la dernière journée de ce mercredi au stade Rabemananjara de Maha­janga, et renverse la situation. Les deux formations comptent, à l’issue de cette étape, deux victoires et une défaite chacune, mais Itasy valide son ticket grâce à sa victoire en rencontre directe. Cette sélection s’est imposée par 2 buts à 1 face à Atsinanana en première journée, avant de perdre contre Boeny 0 à 2. En roue libre lors de ses deux premiers matches, Sava arrache d’entrée une large victoire contre Boeny à domicile (6-2), et bat 2 à 1 Atsinanana avant de rater la dernière marwche face à Itasy. Dans le groupe d’Ihosy, Atsimo-Andrefana se qualifie sans souci, après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matches. Les Tuléarois ont défait la formation d’Ihosy sur sa pelouse par 2 à 1. Ils ont écrasé par la suite Vakinanka­ratra, 4 buts à rien, et 4 à 3 lors du dernier match face à Atsimo Atsinanana. Cette joute nationale a servi de détection des joueurs qui vont former l’équipe nationale en vue des Jeux de la Francophonie, en fin juillet, et du Cosafa Cup U20 vers le mois d’octobre. «Les joueurs présélectionnés ont tous confirmé leur performance durant cette deuxième phase», souligne le sélectionneur des U20, Amada Aboudou. La finale aura lieu ce dimanche au stade Elgeco Plus, au By-pass.