COOPÉRATION -Madagascar et Mayotte sur la même flotte

Une formalisation officielle. Des échanges commerciaux entre Madagascar et Mayotte ont toujours existé, d’une manière ou d’une autre. Mais hier à Androhibe, une Convention entre les deux parties a été signée. La Chambre de commerce et d’industrie France-Madagascar, CCIFM et l’Agence de développement et de l’innovation de Mayotte, ADIM, ont conclu un accord dans ce sens. Par André Beaumont, président de la CCIFM et Balahachi Ousseni, membre du Conseil d’administration de l’ADIM. Les produits agricoles et d’élevage sont mis en avant, mais les services ont été aussi évoqués. Ainsi que les formations professionnelles, de part et d’autre. Cette convention s’inscrit dans la continuité des efforts de la CCIFM pour promouvoir les échanges commerciaux entre la France et Madagascar. Les deux parties sont convaincues que cette Convention va devenir un levier de développement économique des deux contractants. La présence de nombreuses entreprises mahoraises à la Foire internationale de Madagascar, FIM, ouverte hier à Tanjombato, témoigne de cette nouvelle dynamique positive. Dans ce même élan de coopération, la CCIFM a scellé un autre accord de collaboration avec le Club-Export de La Réunion, toujours dans ce souci permanent de grandir ensemble entre les îles de l’océan Indien.